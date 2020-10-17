Son dakika haberleri | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum'da konuştu Açıklaması

17.10.2020 19:19
Son dakika haberleri | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum'da konuştu Açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin iddiası sadece birkaç alanda değil, sanayi, ekonomi, tarım, sağlık, eğitim, spor, kültür gibi her alanda var. Son 18 yıldır zirveye oynayan bir Türkiye var." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin iddiası sadece birkaç alanda değil, sanayi, ekonomi, tarım, sağlık, eğitim, spor, kültür gibi her alanda var. Son 18 yıldır zirveye oynayan bir Türkiye var." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Çorum AK Parti İl Başkanlığı, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra Kadeş Barış Meydanı'nda bisiklet kullanan Kasapoğlu, ardından kentteki bir otelde kamp yapan, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Paralimpik Tekvando Milli Takımı'na ziyarette bulundu.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, her branştan sporculara önem verdiğini ve her fırsatta sporcularla bir araya geldiğini söyledi.

Paralimpik Tekvando Milli Takımı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen performansını geliştirme gayretinde olduğunu belirten Kasapoğlu, "Heyecan ve gayretlerinden dolayı her birini tebrik ediyorum. Tüm imkanları sizler için seferber ediyoruz. Her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Geçen yıl her branşta öncü başarılar elde edildiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Spordaki yürüyüşümüz ülkede çok önemli zihniyet devrimini gerçekleştirdi. 2019 yılı başarılarla geçti. İnanıyoruz ki önümüzdeki süreçte uluslararası müsabakalar ve 2021'de gerçekleşecek olimpiyat ve paralimpik oyunlarda inşallah güçlü şekilde ülkemizin damga vuracağı bir dönemi yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Sporcuların salgın sürecini fırsata çevirdiğinin altını çizen Kasapoğlu, "Gayretleri nedeniyle hem sporcularımızı hem de değerli hocalarımızı, teknik ekibimizi, yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Bu hafta içinde Ankara'da güreş takımımızla, Kastamonu'da boks, bugün de Paralimpik Tekvando Milli Takımı'mız ile beraberiz. İnşallah sadece birkaç branşta değil, pek çok branşta sizlerle olan yürüyüşümüz ve zaferlerimiz daim olacak. Rabbim yardımcımız olsun." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin her alanda iddialı bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin iddiası sadece birkaç alanda değil, sanayi, ekonomi, tarım, sağlık, eğitim, spor, kültür gibi her alanda var. Son 18 yıldır zirveye oynayan bir Türkiye var. Bu noktada Bakanlık olarak hamdolsun ki ülkemizin dört bir tarafına tüm halkımızı kucaklayacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin önüne çıkan engeller de var, tarihsel süreçte olduğu gibi ancak hamdolsun bir, beraber ve kardeş olarak, el ele vererek her engeli tarumar ettik, bundan sonra da inşallah edeceğiz. Gençlik bizim umudumuz, Gençlerimiz 20 milyon genç ile Türkiye, dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Dolayısıyla gençlerimiz bizim en büyük yatırımları, fırsatları önlerine serdiğimiz, umudumuz olan nüfusumuzun en büyük kesimi."

Kasapoğlu, daha sonra Çorum Belediyesince inşa edilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen Çorum Şehir Stadı ve tadilat çalışmaları devam eden Çorum Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlere Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı.

Mehmet Kasapoğlu, Ekonomi, Türkiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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