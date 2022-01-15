Son dakika haberleri! Gençlik ve spor yatırımları Malatya'daki milli ve lisanslı sporcu sayısını artırdı - Son Dakika

Malatya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 350 milyon liralık yatırımla inşa edilen tesisler, hem gençlerin spora yönelmesini hem de milli ve lisanslı sporcu sayısının artmasını sağladı.

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde okçuluk poligonları, atletizm tartan pistleri, gençlik merkezleri, 2 bin 650 kişilik kapalı spor salonu, bin kişilik kapalı tam olimpik yüzme havuzu, futbol sahaları ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi tesislerin inşa edildiği Malatya'da, bu sayede spor alanında önemli mesafe kaydedildi.

Vatandaşların da sporla buluşturulması amacıyla hayata geçirilen projelerin meyvelerinin alındığı kentte, 4 yıl önce 27 bin olan lisanslı sporcu sayısı 67 bin 142'ye, milli sporcu sayısı ise 7'den 27'ye yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanlığınca 20 yılda 44 spor tesisi inşa edilen kentte, faal kulüp sayısı 135'ten 245'e çıktı.

Sosyal ve kültürel etkinliklerle kentteki gençlerin ikinci yuvası haline gelen gençlik merkezlerinde de geçen yıl ocak ayından bu yana gerçekleştirilen 5 bin 195 faaliyetten 8 ile 29 yaş arası 44 bin 618 genç yararlandı.

Yeni yapılan tesislerde spora katılan gençler, hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de boş zamanlarını spor ve kültürel etkinliklerle değerlendirme fırsatı buluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, AA muhabirine, Malatya'nın son yıllarda sporda önemli işler yaptığını söyledi.

Malatya'nın son 10 yılının sporla adlandırıldığını aktaran Kayhan, şöyle devam etti:

"Tesisleşmeyle birlikte sporun gelişmesi de çok önemli. 2018'de tesisleşme oranlarımız çok azdı. Neredeyse hiçbir ilçemizde spor salonu yoktu. Tesisleşmeyle birlikte sporun da grafiği yükselmeye başladı. Daha önceden lisanslı sporcu sayımız 27 bindi. Tesislerden sonra 67 bin lisanslı sporcu sayımız var. 7 milli sporcumuz varken şu an 27 milli sporcumuz var. Pentatlon, yüzme, tekvando ve atletizmde Malatya'nın güzel ve güçlü potansiyeli var. İşte bunlar tesisleşmeyle başlayıp büyüyen bir çalışmadır. Spordaki büyüme ve gelişme tamamen tesislerle alakalıdır. Türkiye'de görüyoruz ki Bakanımızın da atılımlarıyla olimpiyatlarda çok güçlü madalyalar aldık. İşte bunlar Türkiye'deki tesisleşmeyle oluyor."

"2018'den bu yana 350 milyon liralık yatırım gerçekleşti"

Kayhan, kentin bütün ilçelerinde spor salonlarının bulunduğunu belirtti.

Tesisleşmeyle branş sayının da arttığını dile getiren Kayhan, "2018'den bu yana 350 milyon liralık yatırım gerçekleşti. Bunun meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık. Tam olimpik yüzme havuzu yapıldı. Bunun da meyvelerini aldık. Bu havuz sayesinde sporcularımız yarışmalara katıldı ve söz verdikleri gibi bize dünya üçüncülüğü, Türkiye ikinciliği ve Avrupa birinciliği getirdiler. Bu tesisler oldukça inanıyorum ki başarımız da grafiğimiz de hızla artacaktır. Olimpiyatlara katılan sporcularımız var. Yatırımlar ne kadar güçlüyse o kadar başarı ve katılım oluyor. Devletimize Allah zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Milli sporcudan tesisleşmeye övgü

Atletizm dalında milli sporcu olan Serhat Güngör, tesisleşmeyle başarı oranının birbirine paralel olduğunu aktardı.

Tesisleşmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Serhat Güngör, "Biz spora başladığımızda imkanlar bu kadar değildi. Son 4-5 yıldır tesisler bayağı çoğaldı. Bunların da bizim derece yapmamıza çok etkisi oldu. Tesislerin çokluğu sporcu için çok önemlidir. Daha da ilerlemesini istiyoruz. Kendimi bütün branşlarda geliştirmek istiyorum. Bu alanda da elimden gelen her şeyi yapıyorum." diye konuştu.

Vücut geliştirme ve fitness sporcusu Çağrı Adıyaman ise "Eskiden spor salonumuz çok küçüktü ve verimsizdi. Çok koşu aleti yoktu. Ama şu an tesisimiz gayet iyi ve güzel. Tüm aletleri kullanma imkanımız var. Boş zamanlarımda başka branşlara da yöneliyorum. Tesisleşmenin katkısı çok fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Erim: "Beldelere dahi spor tesisleri yapılıyor artık"

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde atletizm antrenörü olarak görev yapan Nihat Erim, son dönemlerde hızla güzel tesisler yapıldığını ifade etti.

Tesislerin kendi çalışmalarında da önemli olduğunu anlatan Erim, "Tesislerin çoğalmasıyla beraber sporcu sayılarında artış oldu. Halkımız da artık spora yönelmeye başladı. Bu tesisleri gün içerisinde kullanmaya başladılar. Tesislerin varlığı büyük bir avantaj sağlıyor. Bakanımız çok önem veriyor. Sadece illere değil ilçelere de güzel işler yapılıyor. Beldelere dahi spor tesisleri yapılıyor artık." ifadelerini kullandı.