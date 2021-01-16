6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, protokol imza törenine katılacak.

(Yalova/12.00-14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, belediyeyi ziyaret edecek, ilçeye doğal gaz arzı töreninin ardından ilk doğal gaz abonesinin evine ziyarette bulunacak.

(Manisa/14.00-17.40) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar izleniyor.

(Paris) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 19. haftasına İttifak Holding Konyaspor-Göztepe, Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK- Hes Kablo Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor- Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/İstanbul/Gaziantep/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki 4. ve son maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

(Üsküp/20.00)

3- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Fransa'nın Nantes Atlantique Hentbol takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Nantes/18.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına Galatasaray-OGM Ormanspor, Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Aliağa Petkimspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/17.30/Afyonkarahisar/15.15) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası Beşiktaş HDI Sigorta- Çankaya Üniversitesi maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Kanserden yüzünün yarısını kaybeden hastaya yapay kemik ve omzundan alınan dokuyla yeni yüz yapıldı

Yüzünde oluşan lezyondan sonra kansere yakalandığı tespit edilen ve yüz kemiklerinin yarısı eriyen 52 yaşındaki Selçuk Yılmaz, özel olarak tasarlanan üç boyutlu yüz kemikleri ve omuzundan alınan dokunun aynı anda yapılandırılmasıyla sağlığına kavuştu

Selçuk Yılmaz:

"Daha önce yaşadıklarımın hiçbirini şu anda yaşamıyorum. Yemek bile yiyemiyordum, çok sorun yaşıyordum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum, beni sağlıma kavuşturdular. Onlara minnettarım"

Ankara Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü:

"Kemik ve yüzü yeniden yapılandırdık. Artifisyel olarak üç boyutlu hazırlanan üç kemiğin yerleştirildiği, yumuşak dokunun da aynı seansta yerine konulduğu dünyadaki ilk hasta"

(Yasemin Kalyoncuoğlu-Ankara)

2- İzmir'de etkili olan sağanaklar, barajlara "can suyu" oldu

Kurak geçen sonbahar nedeniyle susuzluğun yaşandığı kentte son dönemde etkili olan sağanaklarla şebeke suyunun sağlandığı barajların su seviyesi yükseldi

İYTE Uluslararası Su Kaynakları Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Baba:

"Yağışların artışı ile barajlarımızdaki su seviyeleri de artmaya başladı. Bu sevindirici bir durum"

(Halil Fidan/İzmir)

3- Kovid-19 salgınına rağmen ağır ticari araçtaki iç talep üreticiyi sevindirdi

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan:

"Pandemi dolayısıyla üretimin durma noktasına gelmesine rağmen mayıs ayı itibarıyla doğru planlama ve özellikle iç pazardaki yoğun talep doğrultusunda 2020 yılını koyduğumuz üretim hedeflerine ulaşmış olarak kapadık. 2020'de toplam üretim adedimiz 7 bin 821 olarak kayıtlara geçti"

" Türkiye'de 2020 ağır ticari araç pazarında da yüzde 31,7 pay alarak kendi rekorumuzu bir kere daha kırdık"

"2020 yılında ağır ticari araç endüstrisinde çekici segmentinin pazar payı yüzde 66 seviyelerine ulaştı. Sağlıkta, lojistikte ve gıda sektöründe ihtiyaçların artmasının bunda etkisi oldu"

(Deniz Açık/Eskişehir)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.