Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|31,90
|33,48
|-4,72
|Konya Çimento
|1.012,10
|1.050,70
|-3,67
|Jantsa Jant Sanayi
|803,30
|828,90
|-3,09
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,33
|15,81
|-3,04
|Mavi Giyim
|42,46
|43,78
|-3,02
|İndeks Bilgisayar
|30,00
|30,90
|-2,91
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|1,09
|-2,75
|Nuh Çimento
|56,40
|57,95
|-2,67
|Çemaş Döküm
|1,17
|1,20
|-2,50
|Gübre Fabrikaları
|69,75
|71,50
|-2,45
|Ege Endüstri
|1.488,00
|1.523,10
|-2,30
|Türk Traktör
|202,80
|207,50
|-2,27
|Enerjisa Enerji
|10,60
|10,84
|-2,21
|Borusan Mannesmann
|26,32
|26,90
|-2,16
|Esenboğa Elektrik
|36,70
|37,50
|-2,13
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|1,88
|-2,13
|İş GMYO
|1,84
|1,88
|-2,13
|Bursa Çimento
|3,69
|3,77
|-2,12
|GSD Holding
|1,91
|1,95
|-2,05
|Akiş GMYO
|1,92
|1,96
|-2,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi