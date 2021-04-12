Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 31,90 33,48 -4,72 Konya Çimento 1.012,10 1.050,70 -3,67 Jantsa Jant Sanayi 803,30 828,90 -3,09 İş Yatırım Menkul Değerler 15,33 15,81 -3,04 Mavi Giyim 42,46 43,78 -3,02 İndeks Bilgisayar 30,00 30,90 -2,91 İhlas Gayrimenkul 1,06 1,09 -2,75 Nuh Çimento 56,40 57,95 -2,67 Çemaş Döküm 1,17 1,20 -2,50 Gübre Fabrikaları 69,75 71,50 -2,45 Ege Endüstri 1.488,00 1.523,10 -2,30 Türk Traktör 202,80 207,50 -2,27 Enerjisa Enerji 10,60 10,84 -2,21 Borusan Mannesmann 26,32 26,90 -2,16 Esenboğa Elektrik 36,70 37,50 -2,13 Emlak Konut GMYO 1,84 1,88 -2,13 İş GMYO 1,84 1,88 -2,13 Bursa Çimento 3,69 3,77 -2,12 GSD Holding 1,91 1,95 -2,05 Akiş GMYO 1,92 1,96 -2,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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