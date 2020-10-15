Son dakika haberleri! Hong Kong'da polis muhalif medya patronunun ofisine baskın düzenledi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hong Kong'da polis muhalif medya patronunun ofisine baskın düzenledi

15.10.2020 10:19
Son dakika haberleri! Hong Kong'da polis muhalif medya patronunun ofisine baskın düzenledi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin medya patronu ve demokrasi yanlısı aktivist Jimmy Lai'in ofisine baskın düzenlediği bildirildi.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin medya patronu ve demokrasi yanlısı aktivist Jimmy Lai'in ofisine baskın düzenlediği bildirildi.

Muhalif medya lideri Lai'nin yardımcısı Mark Simon, Twitter'dan yaptığı açıklamada, polislerin Lai'in ofisine baskın düzenlediğini duyurdu.

Simon, polislerin Lai'nin avukatlarını beklemeden bazı belgelere de el koyduğunu belirtti.

Polislerin özel hukuk alanına giren bir uyuşmazlığı ceza davasına dönüştürmeye çalıştığı değerlendirmesinde bulunan Simon, Lai'in Apple Daily'yi desteklemek için kullandığı fonların dondurulduğunu kaydetti.

Ofis baskını, Lai'in 4 Haziran'da düzenlenen "izinsiz toplantıya" katılma suçlamasıyla hakim karşısına çıkmasından saatler önce gerçekleşti.

Lai ve 10 çalışanı 10 Ağustos'ta da ulusal güvenlik kanununu ihlal etmek ve yabancı ülkelerle gizlice iş birliği yürütmek suçlamasıyla gözaltınmış ancak iki gün sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Apple Daily Gazetesi ve Next Digital'in kurucusu 71 yaşındaki iş insanı Jimmy Lai, Hong Kong'un önde gelen demokrasi yanlısı aktivistlerinden biri olarak biliniyor.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.?

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.?

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.?

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Apple, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hong Kong'da polis muhalif medya patronunun ofisine baskın düzenledi - Son Dakika

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