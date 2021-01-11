Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü Kastamonu'da açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü Kastamonu'da açıldı

11.01.2021 13:45
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü Kastamonu'da açıldı, System.String[]

Son dakika haberler... Kastamonu İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü binası, törenle açıldı.

Kastamonu İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü binası, törenle açıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir süre önce sosyal medya hesabından, "İstanbul'da olur da Kastamonu'da olmaz mı? Kastamonu İl Nüfus ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz Valiliğimiz tarafından tahsis edilen müstakil binada yepyeni kimliğiyle hizmete hazır. Emeği geçenlere teşekkürler." şeklinde paylaşım yapmıştı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından nüfus müdürlüğünün açılışı gerçekleştirildi.

Vali Avni Çakır, açılışta yaptığı konuşmada, yeni nüfus müdürlüğü binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanlığının uzun süredir bu konuda çalışmaları olduğuna işaret eden Çakır, "İçişleri Bakanlığımız, bildiğiniz gibi son 3 yıldır Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinin çok daha iyi bir konseptle vatandaşımıza hizmet vermesi noktasında yoğun bir çaba içinde. Yurdun her köşesinde yeni hizmet binaları devreye alınıyor. Biz de inşallah bugün İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğümüzü, İl Özel İdaremize ait binada hizmete alacağız." dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çakır, "İnşallah vatandaşımıza sağlıklı, huzurlu ve güzel günlerde hizmet yaparız." diye konuştu.

Açılışın ardından beraberindekilerle müdürlük binasını gezen Vali Çakır, kimlik kartı ile ehliyetini birleştirdi.

Kastamonu mimarisine uygun olarak inşa edilen iki katlı ve yaklaşık 900 metrekarelik alana sahip müdürlükte, Kovid 19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uygun düzenlemeler yapıldı. Yeni binada, çalışan masalarının arasına mesafe koyulurken masaların yanlarına ve önüne cam bloklar yerleştirildi. Bekleme bölümündeki oturma düzeni de sosyal mesafeye uygun olarak tasarlandı.

Süleyman Soylu, Kastamonu, Hisarcık, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü Kastamonu'da açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak Uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü "Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası
ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak         
13:55
Son Dakika! Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi Son Dakika! Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi         
13:12
Aleyna Çakır davasında beklenen gün! Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alındı Aleyna Çakır davasında beklenen gün! Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alındı         
12:58
Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti         
12:19
Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek         
12:09
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman         
11:47
Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil         
11:27
Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak         
11:03
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 14:07:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü Kastamonu'da açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei