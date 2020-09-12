Son dakika haberleri! İl Sağlık Müdürlüğü personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! İl Sağlık Müdürlüğü personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre KONYA Sağlık Müdürlüğü personeli İbrahim Kılınçarslan (61), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri! İl Sağlık Müdürlüğü personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

KONYA Sağlık Müdürlüğü personeli İbrahim Kılınçarslan (61), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Müdürlüğün özlük biriminde görev yapan ve koronavirüs tedavisi gören İbrahim Kılınçarslan, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Kılınçarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 'Acı kaybımız' başlığı altında yaptığı yazılı açıklamada, "Konya İl Sağlık Müdürlüğü Özlük Birimi'nde görev yapan mesai arkadaşımız İbrahim Kılınçarslan'ın Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 16:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İl Sağlık Müdürlüğü personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

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