İletişim Başkanlığından "Medeniyetler Beşiği Anadolu" belgesel serisi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Anadolu'nun önemli kültürel miraslarını tanıtmak amacıyla "Medeniyetler Beşiği Anadolu" projesi kapsamında 7 bölümden oluşan bir belgesel serisi ile kamu diplomasisi kitabı hazırlandı.

Belgesel serisinde Hattuşa Antik Kenti, Efes Antik Kenti, Sümela Manastırı Müzesi, Selimiye Camisi ve Külliyesi, Hazreti Mevlana Dergahı Müzesi, St. Paul Anıt Müzesi ve Göbeklitepe olmak üzere 7 tarihi miras ele alındı.

Belgesellerle Anadolu coğrafyasında yer almış kadim medeniyetlerden bugüne ulaşan sosyal, dini ve kültürel birikimlerin "insan-mekan-yaşam" ekseninde tanıtımı amaçlandı.

Söz konusu 7 tarihi eser ile Anadolu'nun zengin kültürel havzası anlatılırken, alanında uzman isimlerin bu eserlere ilişkin görüşlerine yer verildi.

Diğer taraftan İletişim Başkanlığı tarafından tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun eşsiz değerlerinin kamu diplomasisi yoluyla anlatılması amacıyla "Medeniyetler Beşiği Anadolu ve Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" adlı bir kitap da hazırlandı.

Medeniyetler Beşiği Anadolu projesi kapsamında hazırlanan 7 belgesel serisi ve söz konusu kitap https://medeniyetlerbesigi.com web sitesinde, fotoğraflar ve kültürel miraslara ilişkin detaylı bilgilerle kamuoyunun beğenisine sunuldu.

Belgesel serisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarında ve TRT Belgesel'de de yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun, eşsiz eserlerle bezeli bir "medeniyetler beşiği" olduğunu belirterek, tarihi ve kültürel alanda Anadolu'nun sahip olduğu bu değerleri her platformda tanıtmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kamu diplomasisi yoluyla da Anadolu'nun zengin tarihini tanıtmayı ve kültür turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Altun, "Anadolu coğrafyasında yer alan farklı medeniyetlerin mirasını ve değerlerini tüm dünyaya tanıtmaya, bu büyük kültür hazinesini gelecek nesillere aktarmaya büyük önem veriyoruz." dedi.