Son dakika haberleri! "İpek Yolu'nun her yönüyle gündemde olması insanlık için büyük önem taşıyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri! "İpek Yolu'nun her yönüyle gündemde olması insanlık için büyük önem taşıyor"

20.10.2020 07:42
Son dakika haberleri!

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Sadece ticaretin değil, aynı zamanda doğudan batıya ve batıdan doğuya bilginin, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de taşındığı insanlık için barışın, refah ve güvenlik ile uygarlığın yolu olan İpek Yolu'nun her yönüyle gündemde olması insanlık için...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Sadece ticaretin değil, aynı zamanda doğudan batıya ve batıdan doğuya bilginin, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de taşındığı insanlık için barışın, refah ve güvenlik ile uygarlığın yolu olan İpek Yolu'nun her yönüyle gündemde olması insanlık için büyük önem taşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Uluslararası Türk Akademisi ve UNESCO işbirliğinde ünlü Türk düşünür Farabi'nin doğumunun 1150'inci yılı vesilesiyle düzenlenen "İpek Yolu'nda Medeniyetler Buluşması" konulu çevrimiçi konferansa katıldı.

"İnsanlığın ikinci öğretmeni Türk bilim insanı atamız Farabi"

Konferansta konuşan Topçu, "Mağcan Ata'nın uzaktaki kardeşleri Türkiye'den ata yurdumuz Kazakistan'a selam olsun. BM'nin kültür ve eğitim alanında etkinlik gösteren kurumu UNESCO ile Uluslararası Türk Akademisi'nin, büyük Türk bilgini ve filozofu Farabi'nin 1150. doğum yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konferansın bölgenin ve dünyanın barışına ve refahına katkıda bulunması dileğiyle Prof. Dr. Darhan Kıdırali Bey'in şahsında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Birleşmiş Milletler 2020 Dünya Farabi Yılı'nda "İnsanlığın İkinci Öğretmeni", Türk bilim insanı atamız Farabi'yi rahmetle ve şükranla anıyorum" dedi.

"BU KÜLTÜRÜN KAPISI İSE İPEK YOLU'DUR"

İpek Yolu'nun tarihte olduğu gibi bugün de, ticaretin ve bilginin yanında, kültürlerarası diyaloğu da artırıp, farklı din ve etnik gruplar arasındaki barışın, iş birliğinin ve refahın sağlanması yolunda çok önemli bir işleve sahip olduğunu belirten Topçu, "İpek Yolu, geçmişte insanlığa savaşı değil barışı götürmüş; barış ve refah yolu sayesinde diyalog kuran ülkeler birbirlerine daha çok yaklaşmış ve anlaşmışlardır. Kültür; ülkelerin ve milletlerin her türden ilişkisinde, aynı zamanda da dünya barışının ve refahının sağlanmasında sihirli bir anahtar olup; bu kültürün kapısı ise İpek Yolu'dur" ifadelerini kullandı.

"İPEK YOLU SADECE BÖLGENİN DEĞİL BÜTÜN DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ"

İpek Yolu'nun, sadece bölgenin değil, bütün dünyanın güvenliği, refahı ve barışı için önemli olduğunu söyleyen Topçu, "İpek Yolu üç kadim kıtanın ülkeleri ve halkları arasında kuracağı pratik ve rasyonel bağlantılar ile kıtalararası ticareti, ulaşımı, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel alışverişi gerçekleştirip dünyada barışın, refahın ve güvenliğin hakim olmasına büyük katkı sunacaktır" ifadelerine yer verdi.

"ERMENİSTAN'A DESTEK OLAN ÜLKELER VE YÖNETİCİLERİ, ARTIK İNSANLIK VİCDANINDA VE ULUSLARARASI HUKUK ÖNÜNDE SUÇ ORTAĞI OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİR"

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılara da sert tepki gösteren Topçu, "Terör devleti Ermenistan'ın, Azerbaycan şehirlerine yaptığı terörist saldırılar neticesinde şehit olan bebekleri ve masum sivilleri rahmetle anıyorum. Bebekleri ve sivilleri katlederek her yüz yılda bir insanlık suçu işleyen Ermenistan'a destek olan ülkeler ve yöneticileri, artık insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak tarihe geçmiştir" şeklinde konuştu.

Toplantıya Topçu'nun yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Sekreteri Krymbek Kusherbayev, Başbakan Yardımcısı RK Erala Tugzhanov, İran İslam Cumhuriyeti Bilim, Araştırma ve Teknolojileri Bakanı İran Mansur Golami, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kydyrali, ISESCO Saleem l Malik, Sürekli OIK Bakanlar Komitesi Genel Koordinatörü (COMSTECH), Muhammed İkbal Chaudari, IRSICA Genel Sekreteri Halit Eren, TÜRKSOY Genel Sekreteri Dusen Kaseynov, bazı uluslararası kuruluşların yöneticileri ve dünyanın 30 ülkesinden bilim adamları katıldı. Altı dilde senkronize çeviri ile yapılan konferans doğrudan sosyal ağlarda da yayınlandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Son dakika haberleri! İpek Yolu'nun her yönüyle gündemde olması insanlık için büyük önem taşıyor
Son dakika haberleri! İpek Yolu'nun her yönüyle gündemde olması insanlık için büyük önem taşıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 'İpek Yolu'nun her yönüyle gündemde olması insanlık için büyük önem taşıyor' - Son Dakika

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