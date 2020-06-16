Son dakika haberleri... Isparta, Kültür Portalı'nda mayıs birincisi oldu - Son Dakika

ISPARTA, Türkiye Kültür Portalı'nda mayıs ayında en çok ziyaret edilen şehirler arasında birinci oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2015 yılında hayata geçirilen ve Türk dili ve edebiyatından halk kültürüne, Türk süsleme sanatlarından arkeolojik mirasa, coğrafi işaretli ürünlerden geleneksel mutfağa, tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini dünyaya duyuran Türkiye Kültür Portalı, mayıs ayında da yükselişini sürdürdü.

Türkiye'nin gül bahçesi Isparta , Davraz Kayak Merkezi, Eğirdir Gölü , milli parkları, lavantası, kiraz çiçeği, elması ile tarihi ve doğal güzellikleriyle 12 aya yayılan ziyaretçi sayısını her geçen gün artırıyor. Isparta'nın Kültür Portalı'ndaki sayfa görüntülenme sayısı Mayıs 2020'de, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,40 artış gösterdi ve 720.529 oldu. Aynı zamanda görüntülenen sayfa sayısı da önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40'tan fazla artış gösterdi ve 1,3 milyona yaklaştı.

Kültür Portalı'ndaki Isparta sayfası mayıs ayında yaklaşık 505 bin ziyaret alarak birinci oldu. Kültür Portalı'nda en çok ziyaret alan ilk 5 il; Isparta, Gaziantep, Antalya, Ankara, Bursa olurken en çok sayfa görüntülemesi alan ilk 5 il ise Batman, Gaziantep, Isparta, Antalya, Ankara oldu.