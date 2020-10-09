Son dakika haber | İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haber | İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

09.10.2020 07:45
Son dakika haber | İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Son dakika haberi... İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı İZMİR'de, sahte alkol kullandığı öne sürülen 9 kişi, fenalaşıp, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İZMİR'de, sahte alkol kullandığı öne sürülen 9 kişi, fenalaşıp, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kenti farklı ilçelerinde ve farklı zamanlarda iddiaya göre sahte alkol kullandığı iddia edilen 9 kişide görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Bu kişilerden H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51) ve U.Ç. (71) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.Ç. (53), M.M. (71) ve M.Ç. (54) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Y.K. (42) ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan 9 kişiden 6'sının Konak, 1'inin Bayraklı, 1'inin Gaziemir ve 1'nin ise Karabağlar ilçesinden geldiği öğrenildi. Tedavisi süren kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Bu arada polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Son dakika haber | İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber | İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber | İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Araştırma Hastanesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor Korona tedavisi gören Trump, hastalığıyla ilgili bütün suçu Çin'e attı "İkinci eşi alın" çağrısı yapan Dr. Ali Edizer, Bakan Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları! Yayın yaptığı mağarada bayıldı, çığlık çığlığa kaldı Kanada'daki askeri kolej öğrencilerinin yüzde 68'i geçen yıl cinsel suistimale uğradı Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu Brezilyalı futbolcu Hulk, aşk yaşadığı eski karısının yeğeniyle dudak dudağa poz verdi
Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı         
07:52
Polis ve itfaiye ekipleri evinde düşerek yaralanan yaşlı kadın için seferber oldu Polis ve itfaiye ekipleri evinde düşerek yaralanan yaşlı kadın için seferber oldu         
06:48
Türkiye, S-400 atışlı testleri için Karadeniz'de Navtex ilan etti Türkiye, S-400 atışlı testleri için Karadeniz'de Navtex ilan etti         
01:01
Swinger operasyonunun detayları ortaya çıktı! Kadınlar partilere katılmak için estetik yaptırmış Swinger operasyonunun detayları ortaya çıktı! Kadınlar partilere katılmak için estetik yaptırmış         
23:05
Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının nedeni belli oldu! Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının nedeni belli oldu! Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor         
22:05
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' iddiasına videolu yanıt: Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' iddiasına videolu yanıt: Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz         
21:54
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a gözdağı: İstikamet Karabağ, zafer bizimdir Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a gözdağı: İstikamet Karabağ, zafer bizimdir         
21:20
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada         
19:00
Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü         
18:59
Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu         
18:56
FETÖ'nün FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı         
16:33
Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor         
16:16
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 08:05:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | İzmir'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei