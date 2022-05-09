Son dakika haberleri! Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

09.05.2022 07:53
Son dakika haberleri! Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu'na (35), Balçova yönünden Konak istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen askeri araç çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Dizdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Dizdaroğlu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
08:48 Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
08:41 9 Mayıs'ta çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel kur fiyatları
08:31 Bugün Kızıl Ordu'nun Nazileri yendiği gün: Putin Kızıl Meydan'da ne mesajı verecek? Herkesin gözü "kıyamet uçaklı" Zafer Bayramı kutlamalarında
08:24 Antalya'da ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: "Katil oldum" diye gözyaşlarına boğuldu
08:22 Ukrayna'da 9 Mayıs alarmı: Ruslar Zafer Bayramı'nda saldıracak korkusuyla, Ukrayna'da hava savunma sistemi aktifleştirildi
08:21 9 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:16 9 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerimizde hava durumu
08:02 TÜİK, "Enflasyon yüzde 70" dedi, halkın yüzde 73'ü buna inanamadı
08:02 Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi!
08:00 Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatılan İrem Derici'den zehir zemberek sözler: Saltanat sona erdi sefil popçu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 08:52:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement