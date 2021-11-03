Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, resmi ziyaret kapsamında gittiği Özbekistan'da Ulusal Muhafızlar Ordusu Komutanı Tümgeneral Rustam Corayev ve İçişleri Bakanı Polat Babacanov ile görüştü.

Orgeneral Çetin, Ulusal Muhafızlar Merkezi Karargahı'nda Tümgeneral Corayev tarafından askeri törenle karşılandı.

Görüşmede Corayev, bu ziyaretin iki ülke cumhurbaşkanlarınca Özbekistan ve Türkiye arasındaki karşılıklı dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin en üst düzeye çıkarılmasının bir neticesi olduğunu belirtti.

Corayev, bu ziyaret ile iki ülke halkı arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da pekişeceğini vurgulayarak "Ulusal Muhafızlar Ordusu kurulmasından sonra ilk olarak Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı ile iş birliği ilişkilerini kurdu. Bu anlamda Türk meslektaşlarımızı en yakın ortaklarımız olarak görüyoruz." dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı desteğiyle 12 Özbek muhafızın kursiyer olarak Türkiye'de eğitim aldığını, yıl sonuna kadar 16 Özbek muhafızın daha eğitim göreceğini belirten Corayev, 2022-2023 yıllarında 250'den fazla Özbek muhafızın kursiyer olarak Türkiye'ye gideceğini kaydetti.

Corayev, eğitim alanındaki desteğinden dolayı Türk tarafına teşekkür etti.

Çetin ise eğitim alanındaki desteklerinin süreceğini belirterek "Bizler tarihi ve kültürel değerleri aynı olan kardeş, dost ve müttefik olarak bizde ne varsa sizin, sizde ne varsa bizimdir." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin "devletler arasındaki dış ilişkiler" gibi olmadığını belirten Çetin, "Bizim istediğimiz, 2500 yıllık dost, kardeş ve soydaşlığa dayanan, kardeşlik hukukuna dayanan kardeşlik ilişkileridir." diye konuştu.

Çetin, Türk jandarmaları da eğitim için Özbekistan'a göndermeyi planladıklarını dile getirerek "Ortak kültür ve değerlere sahip Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri, geliştirerek sürdürmek tarihi görevimizdir." ifadesini kullandı.

Corayev ve Çetin, daha sonra Ulusal Muhafızlar Ordusu Merkezi Karargahı bahçesine fidan dikti, ardından da Ulusal Muhafızlar Ordusu İhtisas Eğitim Merkezine giderek Özbek muhafızların çalışmalarını inceledi.

Çetin ayrıca, Özbekistan İçişleri Bakanı Polat Babacanov tarafından kabul edildi.

Görüşmede Babacanov, dini, dili ve kültürel değerleri aynı olan Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine ayrıca önem verdiklerini ifade ederek son olarak Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, taraflar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini öngören konularda mutabık kaldıklarını anımsattı.

Türkiye İçişleri Bakanlığı ile aralarında polis eğitimi de dahil birçok konudaki iş birliklerinin gelişerek devam ettiğini aktaran Babacanov, bu çerçevede Özbek polislerin kursiyer olarak Türkiye'ye gönderildiğini kaydetti.

Orgeneral Çetin de Jandarma Genel Komutanlığı olarak Özbek tarafıyla iş birliğinin geliştirilmesinden yana olduklarını belirterek bu iş birliğinin geliştirilmesinin, iki ülkenin de menfaatine olduğunu vurguladı.