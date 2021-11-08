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Son dakika haberleri | KARS'TAN HİDROSEFALİ HASTASI 2.5 AYLIK BEBEK, UÇAK AMBULANSLA ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri | KARS'TAN HİDROSEFALİ HASTASI 2.5 AYLIK BEBEK, UÇAK AMBULANSLA ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ

08.11.2021 11:26

Son dakika haberi... KARS Devlet Hastanesi'nde hidrosefali tedavisi gören 2.5 aylık Gözel bebek, ileri tedavisi için Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KARS Devlet Hastanesi'nde hidrosefali tedavisi gören 2.5 aylık Gözel bebek, ileri tedavisi için Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Havaalanından 112 ekiplerince alınan kız bebek, tedavi göreceği Çocuk Yoğun Bakım servisine alındı.

Kars'ta dünyaya geldikten sonra hidrosefali teşhis konulan 2.5 aylık ve 5 kilo ağırlığındaki Gözel bebek, Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak hidrosefali tanılı şant enfeksiyonu olduğu düşünülen Gözel bebeğin ileri tedavisi için nakline karar verildi. Kars'tan, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağına alınan kız bebek, sağlık ekiplerinin gözetiminde Eskişehir'e getirildi. Hasan Polatkan Havaalanı'nda uçaktan indirilerek Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne ait 112 ambulansına alınan bebek, daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirildi. Kuvöz içindeki bebek, Çocuk Yoğun Servisi'nde tedavi altına alındı.

Son dakika haberleri | KARS'TAN HİDROSEFALİ HASTASI 2.5 AYLIK BEBEK, UÇAK AMBULANSLA ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ
Son dakika haberleri | KARS'TAN HİDROSEFALİ HASTASI 2.5 AYLIK BEBEK, UÇAK AMBULANSLA ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ
Son dakika haberleri | KARS'TAN HİDROSEFALİ HASTASI 2.5 AYLIK BEBEK, UÇAK AMBULANSLA ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ
Son dakika haberleri | KARS'TAN HİDROSEFALİ HASTASI 2.5 AYLIK BEBEK, UÇAK AMBULANSLA ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ

Devlet Hastanesi, Eskişehir, Ambulans, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KARS'TAN HİDROSEFALİ HASTASI 2.5 AYLIK BEBEK, UÇAK AMBULANSLA ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | KARS'TAN HİDROSEFALİ HASTASI 2.5 AYLIK BEBEK, UÇAK AMBULANSLA ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ - Son Dakika
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