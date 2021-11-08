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KARS Devlet Hastanesi'nde hidrosefali tedavisi gören 2.5 aylık Gözel bebek, ileri tedavisi için Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Havaalanından 112 ekiplerince alınan kız bebek, tedavi göreceği Çocuk Yoğun Bakım servisine alındı.

Kars'ta dünyaya geldikten sonra hidrosefali teşhis konulan 2.5 aylık ve 5 kilo ağırlığındaki Gözel bebek, Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak hidrosefali tanılı şant enfeksiyonu olduğu düşünülen Gözel bebeğin ileri tedavisi için nakline karar verildi. Kars'tan, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağına alınan kız bebek, sağlık ekiplerinin gözetiminde Eskişehir'e getirildi. Hasan Polatkan Havaalanı'nda uçaktan indirilerek Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne ait 112 ambulansına alınan bebek, daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirildi. Kuvöz içindeki bebek, Çocuk Yoğun Servisi'nde tedavi altına alındı.