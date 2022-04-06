Son dakika haberleri... Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

06.04.2022 02:02
Son dakika haberleri... Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

Son dakika gündem haberi: Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan milli parkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorlandı.

Önlem alınan bölgede söndürme çalışması devam ediyor.

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Yeşilhisar, Kayseri, Yangın, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı - Son Dakika


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