Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuşlar Samet Kula ile Mehmet Akif Culfa, bayram izni için Sakarya'ya giderken, 63 ACA 112 plakalı otomobillerini yakıtı bitince emniyet şeridine çekti. Yakıt ikmali yapan iki arkadaşa arkadan gelen Evren K. yönetimindeki 26 PR 982 plakalı kamyon çarptı. Kazada yaralanan uzman çavuşlardan Samet Kula, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Mehmet Akif Culfa ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Erenler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.