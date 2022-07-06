Son dakika haberleri | Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş toprağa verildi

06.07.2022 15:17
Son dakika haberleri | Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş toprağa verildi

Son dakika habere göre ŞANLIURFA'da trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Samet Kula (28), memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesinde toprağa verildi.

ŞANLIURFA'da trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Samet Kula (28), memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuşlar Samet Kula ile Mehmet Akif Culfa, bayram izni için Sakarya'ya giderken, 63 ACA 112 plakalı otomobillerini yakıtı bitince emniyet şeridine çekti. Yakıt ikmali yapan iki arkadaşa arkadan gelen Evren K. yönetimindeki 26 PR 982 plakalı kamyon çarptı. Kazada yaralanan uzman çavuşlardan Samet Kula, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Mehmet Akif Culfa ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Jandarma Uzman Çavuş Samet Kula'nın cenazesi, dün Sakarya'nın Erenler ilçesine getirildi. Ekinli Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kula'nın cenazesi, askeri törenle Ekinli Odalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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Son dakika gündem: Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Samet Kula'nın cenazesi Sakarya'da toprağa verildi Son dakika gündem: Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Samet Kula'nın cenazesi Sakarya'da toprağa verildi ŞANLIURFA - Şehit Piyade Er Yusuf Gürler son yolculuğuna uğurlandı ŞANLIURFA - Şehit Piyade Er Yusuf Gürler son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Erenler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş toprağa verildi - Son Dakika

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