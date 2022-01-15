Son dakika haberleri: KGAÖ askerleri ülkelerine döndü - Son Dakika

Kazakistan'da akaryakıt zamlarına karşı başlayan ve şiddet olaylarına dönen eylemlerin ardından ülkede istikrarın sağlanması amacıyla görevlendirilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin askerleri ülkelerine döndü. Kırgız askerler, sınırda halk tarafından coşkuyla karşılandı.

Kazakistan'da akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan protestoların hükümetin geri adım atmasına rağmen büyüyerek şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin askerleri, Kazakistan'a gelerek kontrolün sağlanmasına yardımcı olmuştu. Barış gücü olarak ülkeye gelen Kırgızistan, Belarus, Tacikistan ve Ermenistan askerleri, Kazakistan'dan çekildi. Kazakistan'dan ayrılarak ülkelerine dönen 150 Kırgızistan askeri, Kırgızistan-Kazakistan sınırında bulunan Ak-jol kontrol noktasında Kırgız halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Karşılamaya Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev de katıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus askerlerini taşıyan 10 uçağın Kazakistan'ın Almatı kentindeki Jetıgen Askeri Havalimanı'ndan havalandığı kaydedildi. Ermenistan ve Tacikistan askerlerinin de Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin uçaklarıyla ülkelerine götürüleceği aktarıldı. Öte yandan Kazakistan'dan Ermenistan ve Tacikistan askerlerinin de çekildiği öğrenildi.

Kazakistan'ın talebi üzerine KGAÖ üyesi Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Ermenistan ve Belarus tarafından ülkeye 2 binden fazla barış gücü gönderilmiş, Kazakistan'daki olaylarda stratejik binaların güvenliği sağlanmıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, salı günü yaptığı açıklamada ülkede durumun kontrol altına alındığını belirterek, KGAÖ barış gücü misyonunun sona erdiğini ve askerlerin 13 Ocak'tan itibaren çekilmeye başlayacağını söylemişti. - BİŞKEK