Son dakika haberleri! KIBRIS GAZİSİ, ARAZİ AVGASINDA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAÇARKEN KAZA YAPTI-ek
Son dakika haberleri... KIBRIS GAZİSİ, ARAZİ AVGASINDA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAÇARKEN KAZA YAPTI-ekKocaeli'nin Başiskele ilçesinde Kıbrıs Gazisi Mustafa Civelek, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Mehmet Civelek'i tabancayla vurarak, öldürmesinin ardından olay yerinden kaçtı.
KIBRIS GAZİSİ, ARAZİ AVGASINDA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAÇARKEN KAZA YAPTI-ek
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Kıbrıs Gazisi Mustafa Civelek, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Mehmet Civelek'i tabancayla vurarak, öldürmesinin ardından olay yerinden kaçtı. Polis şüpheli Mustafa Civelek'i Yuvacık semtinde araçla kaçarken seyir halinde takip etmeye başladı. Otomobilinin hızını arttıran Mustafa Civelek'in aracı kontorleden çıkarak yol kenarında devrildi. Yaralanan Mustafa Civelek polis eşliğinde ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 17:44
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! KIBRIS GAZİSİ, ARAZİ AVGASINDA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAÇARKEN KAZA YAPTI-ek - Son Dakika
Son Dakika Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Üç kişinin tutuklandığı foseptik cinayetindeki detaylar kan dondurdu Otobüste maske takmayan kadın kendisini "Doktorum takma dedi" diye savundu Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi, ikinci testi de başarıyla geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı