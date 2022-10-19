Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu'ndan şehit polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu'ndan şehit polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyareti

19.10.2022 11:40

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bazı açılış ve programlara katılmak üzere sabah saatlerinde Adana'ya gelen Kılıçdaroğlu, ilk olarak Mersin'e geçti.

Tece Polisevi'ne 26 Eylül'de düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Sedat Gezer'in Mersin'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, şehidin eşi Yeliz Gezer ile aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, şehidin çocukları Melis ve Ahmet Yağız ile de bir süre sohbet etti.

Ziyarete, bazı parti yöneticilerinin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de eşlik etti.

Kaynak: AA
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