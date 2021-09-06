Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kütahya'daki programları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret eden Tatar, kentin tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgi aldı.

Vali Çelik, Cumhurbaşkanı Tatar'a çini vazo takdim etti.

Tatar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'ya da makamlarında ziyaret gerçekleştirdi.