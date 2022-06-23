Son dakika haberleri! Konya'daki kazada hayatını kaybeden amatör futbolcunun annesi de yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Konya'daki kazada hayatını kaybeden amatör futbolcunun annesi de yaşamını yitirdi

23.06.2022 19:39
Son dakika haberleri! Konya'daki kazada hayatını kaybeden amatör futbolcunun annesi de yaşamını yitirdi

Son dakika habere göre Konya'da dün polis meslek eğitim merkezindeki (POMEM) mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin kamyonla çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Konya'da dün polis meslek eğitim merkezindeki (POMEM) mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin kamyonla çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Ahmet Göğerçin idaresindeki 38 ABJ 185 plakalı otomobilin, Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonundan çıkan kamyona arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Gülcan Göğerçin, tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olay

Oğullarının mezuniyeti için Balıkesir POMEM'deki törene ailesiyle giden Ahmet Göğerçin idaresindeki 38 ABJ 185 plakalı otomobil, Konya'nın Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonundan çıkarken kamyona arkadan çarpmıştı.

Kazada Hasan Göğerçin (23) olay yerinde hayatını kaybetmiş, annesi Gülcan ve babası Ahmet Göğerçin ile mezun olan kardeşi Hakan Göğerçin'in nişanlısı Hilal Çelebi de yaralanmıştı.

Amatör futbolcu Hasan Göğerçin'in cenazesi bugün memleketi Kayseri'nin Tomarza ilçesinde defnedilmişti.

YORUMLAR
500
Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi Konya'daki kazadan bir acı haber daha Konya'daki kazadan bir acı haber daha
Kaynak: AA

Argıthanı, Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Konya'daki kazada hayatını kaybeden amatör futbolcunun annesi de yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 19:46:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Konya'daki kazada hayatını kaybeden amatör futbolcunun annesi de yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement