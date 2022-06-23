Kazada Hasan Göğerçin (23) olay yerinde hayatını kaybetmiş, annesi Gülcan ve babası Ahmet Göğerçin ile mezun olan kardeşi Hakan Göğerçin'in nişanlısı Hilal Çelebi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Argıthanı, Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Konya'daki kazada hayatını kaybeden amatör futbolcunun annesi de yaşamını yitirdi - Son Dakika

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