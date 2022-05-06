Son dakika haberleri! Köşk'te trafik kazası; 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Köşk'te trafik kazası; 1 yaralı

06.05.2022 17:51
Son dakika haberleri! Köşk'te trafik kazası; 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Kazanın kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı ileri sürülürken, kaza sonrası Aydın- Denizli yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza akşam saatlerinde Köşk 1. Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın'dan Nazilli istikametine seyir halinde olan 09 CBS 55 plakalı minibüs, kavşağa çıkış yapan 35 KD 422 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile refüje savrulan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile araç içerisinden çıkarılan yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, hareket kabiliyetini kaybederek yol ortasında kalan diğer araç da çevredekilerin yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kazanın araçlardan birinin kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Son dakika haberleri! Köşk'te trafik kazası; 1 yaralı
Son dakika haberleri! Köşk'te trafik kazası; 1 yaralı
Son dakika haberleri! Köşk'te trafik kazası; 1 yaralı
Son dakika haberleri! Köşk'te trafik kazası; 1 yaralı

YORUMLAR
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Denizli, Tragger, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Köşk'te trafik kazası; 1 yaralı - Son Dakika


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