Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Son dakika gündem haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 32 milyon 943 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 996 bini, iyileşenlerin sayısı 24 milyon 315 bini aştı.

Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 32 milyon 943 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 996 bini, iyileşenlerin sayısı 24 milyon 315 bini aştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 245 bin, Hindistan'da 5 milyon 903 bin, Brezilya'da 4 milyon 689 bin, Rusya'da 1 milyon 143 bine yükseldi.

ABD'nin New York şehrinde, salgın nedeniyle uzun süredir kapalı olan restoranlara, 31 Ekim'e kadar verilen kaldırım ve yol kenarlarında yemek servisi izninin yıl boyunca uzatıldığı açıklandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kovid-19 aşısının üretim ve dağıtımında bütün ülkelere yardım etme sözü verdi.

Rusya'da Moskova Belediyesi, 28 Eylül'den itibaren şehirdeki 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlara evde kalma zorunluluğu getirdi. Moskova yönetimi, evde kalan vatandaşlar için "sosyal hizmet ve vatandaşa destek sistemi"ni devreye soktu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dünya liderlerini salgıla mücadelede birlik olmaya çağırarak gelecekteki salgınları önlemek için 5 maddelik plan sundu.

İngiltere'de salgın önlemleri ve aşı karşıtı StandUpX adlı grubun üyeleri, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da eylem yaptı.

ABD merkezli Johnson&Johnson (J&J), ürettiği Kovid-19 aşısının, klinik deneylerde virüse karşı güçlü bağışıklık oluşturduğunun gözlendiğini bildirdi. "Ad26.COV2.S" adı verilen aşının tek dozunun iki doza eşit derecede olumlu tepki verdiği ve bu nedenle dağıtımının daha kolay olacağı ifade edildi.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, artan vaka sayıları üzerine ülkenin bazı bölgelerinde daha sıkı önlemler almak zorunda kalacaklarını ve özellikle başkent Brüksel bölgesinde tedbirleri artıracakları söyledi.

Almanya'nın Köln kentinde binlerce kişi, hükümetin uyguladığı salgın kısıtlamalarını protesto etmek için bir araya geldi.

Danimarka'da salgın tedbirleri kapsamında düğünlere 50 kişi sınırlaması getirildi. Ülkede, 7 Eylül'de uygulamaya konulan restoranların, kafelerin ve barların 22.00'de kapatılması kararının, 18 Ekim'e kadar uzatıldığı açıklandı.

Moldova'da 6 parlamento milletvekilinin Kovid-19'a yakaladığı ifade edildi.

Avustralya'da salgın nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria eyaletinin Sağlık Bakanı Jenny Mikakos, eyalette ikinci dalganın yaşanmasına neden olan otel karantinasındaki ihmallerden dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi'ye yapılan Kovid-19 testi bir kez daha pozitif çıktı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Genoa, kalecisi Mattia Perin'in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Rusya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 21:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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