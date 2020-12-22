Son dakika haberleri... Kovid-19 vaka sayısının düştüğü Tekirdağ'da vatandaşlar son durumdan memnun - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kovid-19 vaka sayısının düştüğü Tekirdağ'da vatandaşlar son durumdan memnun

22.12.2020 14:07
Son dakika haberleri... Kovid-19 vaka sayısının düştüğü Tekirdağ'da vatandaşlar son durumdan memnun, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düştüğü iller arasında açıkladığı Tekirdağ'da vatandaşlar son durumdan memnuniyet duyuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düştüğü iller arasında açıkladığı Tekirdağ'da vatandaşlar son durumdan memnuniyet duyuyor.

Bakan Koca'nın vaka düşüş oranını yüzde 60, yatak doluluk oranını yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranını ise yüzde 59 olarak açıkladığı Tekirdağ'da halkın büyük bölümünün maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu gözlendi.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, son zamanlarda vakalarda azalma yaşanmasını, Bakan Koca'nın verdiği talimatları doğru bir şekilde uygulayan sağlık çalışanlarına borçlu olduklarını söyledi.

Vali Aziz Yıldırım'ın koordinatörlüğünde ekip ruhu içerisinde çalıştıklarını anlatan Kalkan, "Bütün eksikliklerimizi hızla giderdik, filyasyon ekip sayımızı ve araç sayımızı artırdık, ekibin sahaya hızlı bir şekilde ayak basmasını sağladık." dedi.

"Seferberlik ruhuyla çalışıyoruz"

Kalkan, Bakan Koca'nın temaslı kişi sayısını azaltması konusunda filyasyon ekiplerinin acil müdahalesini artırma yönünde sürekli teşvikleri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu düşüşü temizlikçisinden 112 ekibine, doktorlardan hemşirelerimize, seferberlik ruhu içerisinde adeta bir bayrak yarışı gibi çalışma ruhuna borçluyuz. Tekirdağ haklımıza bizimle gösterdikleri iş birliği, dayanışma ve uyum için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu çabanın eksilmeden sürmesini rica ediyoruz çünkü dikkatsiz bir anınızda başladığınız yere geri dönebiliyorsunuz. Rehavete kapılmadan kurallara uyarak bu salgından başarıyla çıkacağımıza yürekten inanıyoruz."

Kalkan, koruyucu hekimlik zincirinin ilk halkasının vatandaşların kurallara uyması olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu, çok dinamik bir süreç. Ekiplerimiz başından beri çok başarılı çalışıyor ama salgının bazı zamanlar kontrol edilemez boyutlara gelmesi, rehavete kapılmak, kuralları doğru uygulamamak ve kalabalıkların oluşmasından kaynaklanıyor ve bu süreci artırıyor. Sağlık çalışanlarının bir kapasitesi var ama biz sürekli dinamik bir şekilde çalışıyoruz. Vaka sayılarımız artış gösterdiğinde hemen yedek çalışma ekiplerimizi sahaya sürüyoruz ve koordinasyonumuzda bir takım ruhu içerisinde iş üretiyor. Bakanlığımız koordinasyonunda aksayan yönlerimizi güzel bir şekilde izleyen bir mekanizma var, Ankara'dan santim santim izleniyoruz. Eksiğimiz olduğu noktada destek veriliyor ve eksiklerimiz gideriliyor."

Vatandaşlar salgınla mücadeleden memnun

Kent sakinlerinden Taner Kurtaran ise vaka sayısındaki düşüşün Tekirdağ için sevindirici bir durum oluğunu söyledi.

Vatandaşların bilinçlenmesinin vakalarının düşmesinde etkili olduğunu vurgulayan Kurtaran, "Biz Tekirdağlılar bu konuda duyarlılık gösteriyoruz ve çocuklarımıza bunları öğretiyoruz. Gerekli duyarlılık gösterilirse vakaların daha da düşeceğine inanıyoruz. Daha çok dikkatli olmalıyız ve tedbirli davranmalıyız. Önümüzde yılbaşı var, bugünde de dikkatli olmalıyız çünkü vaka sayısı ne kadar çok düşerse o kadar kısa sürede bu hastalığı atlatacağız." diye konuştu.

Eyüp Demirci ise kentte genelde tedbirlere uyulduğunu anlatarak, "Bir taksici olarak ben de yeterince tedbirimi alıyorum. Vatandaşlarımız tedbirlere uyduğu sürece vakalar daha da düşecek ve iyi olacak." dedi.

Fahrettin Koca, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kovid-19 vaka sayısının düştüğü Tekirdağ'da vatandaşlar son durumdan memnun - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor Son dakika! Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı Acının fotoğrafı! 8 aylık bebeğini yatağında ölü bulan anne gözyaşlarına boğuldu Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı 1.5 ton bozulmuş hurmayla yakalanan şahıs, ürünleri yiyerek bozuk olmadığına inandırmaya çalıştı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı
Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı 3 İtalyan takımı transfer etmek istiyor Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı 3 İtalyan takımı transfer etmek istiyor         
14:06
Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek         
13:51
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecek         
13:21
Cinnet getiren çoban iki çocuğunu öldürüp intihar etti Cinnet getiren çoban iki çocuğunu öldürüp intihar etti         
13:11
Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye için aşı açıklaması: Yeterli doz depoladık Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye için aşı açıklaması: Yeterli doz depoladık         
12:26
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım         
11:30
Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı         
11:04
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı         
10:24
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu         
09:55
'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu         
09:30
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 14:12:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Kovid-19 vaka sayısının düştüğü Tekirdağ'da vatandaşlar son durumdan memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei