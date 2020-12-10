Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Turizmde rakiplerimize göre daha az kayıp yaşayacağız" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Turizmde rakiplerimize göre daha az kayıp yaşayacağız"

10.12.2020 12:03

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı ve tanıtım etkinliklerini başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu ikisinin etkileriyle rakiplerimizden görece daha az kayıpla, turist sayısında yüzde 70 daralmayla, gelirde ise yüzde...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı ve tanıtım etkinliklerini başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu ikisinin etkileriyle rakiplerimizden görece daha az kayıpla, turist sayısında yüzde 70 daralmayla, gelirde ise yüzde 67-68 daralmayla yılı kapatacağız görünüyor." dedi.

Bakan Ersoy, 4. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu yıl 58 milyon turist, 41 milyar dolarlık gelir hedefinin olduğunu anımsatarak, ilk 2 ayda çok ciddi rezervasyon aldıklarını ve hedeflerin üzerinde bir yıl geçirmeyi beklediklerini hatırlattı.

Türkiye'nin tüm dünya gibi salgın sürecinden olumsuz etkilendiğini dile getiren Ersoy, ulaşım ve turizm açısından ciddi kayıp yaşandığını, Avrupa'daki belli başlı destinasyonlarda ziyaretçi sayısında yüzde 80'lik, gelirde yüzde 88'lik düşüş yaşandığını anlattı.

Ersoy, Türkiye'nin krizler konusunda çok deneyimli olması nedeniyle sektörle birlikte turizmde çok hızlı önlemler aldıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların başında Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı geliyordu. Çok detaylı kriterler çalıştık. Dünyada ilk ve çok detaylı uygulayan ülke olduk. Birçok ülke tarafından kopyalanmaya çalışılsa da disiplinli bir şekilde uygulanmadı. Bu yüzden Türkiye olarak pozitif bir ayrışma sağladık. İkinci noktada çok değerli bir tanıtım programı uyguladık. Bu ikisinin etkileriyle birlikte rakiplerimizden görece daha az kayıpla, turist sayısında yüzde 70 daralmayla, gelirde ise yüzde 67-68 daralmayla yılı kapatacağız görünüyor."

"Ürün çeşitliliği sağlamalı, turizmi 81 ile yaymalıyız"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, pandemiden sonra hikayenin baştan yazılacağını, münferit seyahatlerin ön plana çıkacağını, tur operatörlerinin paket tur yerine dinamik paket denilen kişiye özel paketlerin yapıldığı yeni ürünleri satacağını anlattı.

Türkiye'nin tanıtımla ilgili yaptığı çalışmalara değinen Ersoy, 20 yıldır konuşulan ancak bu alanda adım atılamayan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı geçen yıl kurduklarını bildirdi.

Ersoy, sürdürülebilirlik adına turizm çeşitlendirmeleri, 81 ile yaymaları gerektiğini belirterek, "Hem ürün çeşitliliğini sağlamamız hem daha fazla destinasyonumuzu devreye sokmamız gerekiyor hem de bize yolcu, talep sağlayan pazarların adedini artırmamız gerekiyor. Ajansımız da burada devreye giriyor." diye konuştu.

"Turizmde salgından sonra V çıkış bekliyoruz"

Bakan Ersoy, salgından sonra V çıkış beklediklerini, insanların bunaldığını, Asya bölgesinin krizi yavaş yavaş atlatmaya başladığını kaydederek, Asya'da turizm amaçlı seyahatlerde ciddi V çıkış görülmeye başlandığını söyledi.

Ersoy, "Turistik amaçlı seyahatlerde V çıkış, sayılarda yüzde 100'lük büyüme bekliyoruz. Bu Türkiye için yeterli değil. İlerleyen yıllarda hızlı büyümenin görüleceğini düşünüyoruz. En hızlı daralan pazarın turizm olmasıyla birlikte en hızlı yükselen pazarın da turizm olacağını düşünüyoruz." dedi.

Aşı çalışmalarına değinen Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Hızlı bir aşılama programıyla Türkiye vaka sayılarını çok hızlı şekilde aşağıya düşüreceğine inanıyorum. Bu yeterli değil. Size yolcu tedariki sağlayan ülkelerde de aynı çalışmaların sürdürülmesi gerekiyor. Ben dünyanın, ekonomik açıdan da çok bunaltıcı olduğu için bu salgın sürecini hızlıca atlatmak için elinden geleni yapacağını, hızlı bir aşılama kampanyasıyla süreci iyi yöneteceğini, birkaç ay sonra hızlı bir düzelmenin, ekonomik canlanmanın, hava trafiği başta olmak üzere uluslararası trafiğin tekrar başlayacağını düşünüyorum."

"Tanıtım açısından önemli adımlar atıyoruz"

Bakan Ersoy, ürün çeşitliliğiyle ilgili Türkiye'nin çok önemli potansiyelinin bulunduğunu belirterek, ülkenin elindeki potansiyeli daha önce kullanmadığını, bu konuda adımların yeni yeni atılmaya başlandığını söyledi.

Türkiye'nin elindeki ürünleri aşamalı ve yoğun bir şekilde tanıtmaya başlayacaklarını dile getiren Ersoy, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte tanıtım stratejimizi komple değiştiriyoruz. wowturkey.com sitesini yeni baştan yeni bir stratejiyle tekrar dizayn ettik. Son teknolojileri, akıllı zekayı kullanıyoruz. 81 il orada aşamalı bir şekilde tanıtılmaya başlandı." açıklamalarında bulundu.

Ersoy, "Şu anda Türkiye, turizm tanıtımında hem en üst teknolojiyi kullanır hale geldi hem de dünyada en yoğun tanıtım yapan ülke oldu. Bu yıl itibarıyla Türkiye dünyada en yoğun tanıtım yapan ülke. Bunu artırarak devam edeceğiz. Sektörle birlikte devlet kaynaklarını da kullanarak Türkiye'nin pastada hak ettiği ancak geç kaldığı payını alması için hazırlıklarımızı yaptık." dedi.

Türkiye'nin 2020'yi kötü geçirdiğini anımsatan Ersoy, "2021'de hep beraber turizm sektöründe hızlı bir düzelmeyi yaşayacağız." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye'nin tur operatörlerinin, havaalanlarının, hava yolu şirketlerinin başarısından bahsederek, Türkiye'nin bu salgından çok hızlı çıkabileceğini anlattı.

Turizmde başarı için gerekli altyapının oluştuğunu vurgulayan Ersoy, sürdürülebilir olması için turizmden elde edilen gelirin tabana yayılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde rakiplerimize göre daha az kayıp yaşayacağız
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde rakiplerimize göre daha az kayıp yaşayacağız
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde rakiplerimize göre daha az kayıp yaşayacağız
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde rakiplerimize göre daha az kayıp yaşayacağız

mehmet ersoy, Türkiye, turist, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Turizmde rakiplerimize göre daha az kayıp yaşayacağız' - Son Dakika


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