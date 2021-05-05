Türk Kızılay Manisa Şubesi ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde il genelinde görevli jandarma trafik personeline ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı.

Türk Kızılay Manisa Şubesi hizmet binasında "Trafik ve İlkyardım Haftası" kapsamında "Trafikte 1 can kaybı bile çok fazla" sloganıyla düzenlenen eğitimin ilk grubunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla 14 jandarma personeli yer aldı.

Türk Kızılay Manisa İlkyardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran Tezel, jandarma ekiplerine, trafik kazalarında kazazedelere temel yaşam desteği sağlayan ilk yardımı anlattı.

Tezel, jandarma ekiplerine toplamda 16 saatlik ilk yardım eğitimi verileceğini belirterek, "Temel yaşam desteği, yetişkin, çocuk ilk yardım desteklerini öğreteceğiz. 192 ülkede geçerli uluslararası Dünya Sağlık Örgütünün verdiği en kaliteli ilk yardım eğitimini tamamlamış olacaksınız." dedi.

Manisa Kızılay Şube Halkla İlişkiler Sorumlusu İnanç Nihan Erdoğan da bünyelerindeki "İlk Yardım Eğitim Merkezinin" bu yıl açıldığını dile getirerek, burada yoğun bir şekilde eğitimlere devam ettiklerini ifade etti

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir de belirli bir takvime yaydıkları eğitime gruplar halinde toplam 84 personelin katılacağını anlatarak, kaza yerlerine ulaşan ilk ekiplerden olan jandarma trafik ekiplerinin, aldıkları ilk yardım eğitimi sayesinde kaza anında ve kaza sonrasında ölüm olaylarını, önemli ölçüde önleyeceğine inandığını vurguladı.