Son dakika haberleri! Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

Mersin'e şehit ateşi düştü
Doğubayazıt Ağrı sınır hattında, sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İdris Şahin'in acı haberi, memleketi Mersin'deki ailesine ulaştı.
İran hattından bugün sızma girişinde bulunan teröristlerce girilen çatışmada Uzman Çavuş İdris Şahin şehit oldu. Şehidin acı haberi, askeri yetkililer tarafından memleketi Mersin'in Toroslar ilçesindeki ailesine verildi. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin, yarın yapılacak törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 17:28 - Kaynak: DHA
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