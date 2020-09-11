Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Ukrayna'da düzenlenen operasyonla yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi İsa Özer tutuklandı.
MİT, uzun süreden bu yana bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden aranan ve Ukrayna'da olduğu belirlenen terörist İsa Özer'i, Ukrayna'nın güneybatısındaki Odessa kentinde düzenlenen operasyonla yakalamış, dün gece Türkiye'ye getirmişti. Gece İstanbul'da Terörle Mücadele Şubesine teslim edilen örgüt üyesi, buradaki sorgusunun ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. PKK/KCK üyesi İsa Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 18:04 - Kaynak: İHA
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