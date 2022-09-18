Son dakika haberleri | MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlusu ile 4 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlusu ile 4 teröristi etkisiz hale getirdi

18.09.2022 11:27
Son dakika haberleri | MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlusu ile 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika gündem haberine göre MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği 2 ayrı operasyonla, PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz ile 4 teröristi silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirdi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği 2 ayrı operasyonla, PKK/ YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz ile 4 teröristi silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/YPG sözde Fırat Bölge Sorumlusu 'Rojhat Karakoçan' kod adlı Mehmet Gürbüz'ü, Türkiye'de ve Suriye'de güvenlik güçlerine yönelik eylemleri nedeniyle hedef listesine aldı. Ayn El Arab, Ayn İsa, Sırrin, Münbiç, Tabka ve Rakka'dan sorumlu olarak faaliyet yürüten ve 2018 yılından bu yana Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Gürbüz, 16 Eylül'de beraberindeki koruması ile birlikte Ayn İsa'da SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

MİSİLLEME GİRİŞİMİNE KARŞI 2'NCİ OPERASYONÖrgütün, bu operasyon sonrası misilleme yapma girişiminde bulunacağını tespit eden MİT, saha ajanlarını alarma geçirip olası eylem planlamalarını takibe aldı. Ayn İsa'da depolardan Grad füzelerinin çıkarıldığı bilgisi üzerine eylemci örgüt mensupları takibe alındı ve mühimmat yüklü kamyonet ile hareket halinde olan örgüt mensuplarına yönelik 16 Eylül'de ikinci SİHA operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda Barış Pınarı Harekat bölgesindeki güvenlik güçlerine eylem yapacak olan 3 örgüt mensubu, etkisiz hale getirilirken iki Grad füzesi ve muhtelif mühimmat imha edildi.TERÖRİSTLERİ ORGANİZE EDİYORDU

Mehmet Gürbüz, 2011 yılında Tunceli kırsalında grup sorumlusu olduğu 30 Ağustos 2011 tarihinde Tunceli/ Çemişgezek'e bağlı Yenibaş Jandarma Karakolu'na saldırı yapan teröristler arasında yer almıştı. 2015 yılında Tunceli/ Pülümür'e bağlı Kalmam Tepesi'nde ağaç kesimi yaptıkları sırada sivil vatandaşların kaçırılması eylemine de katılan Gürbüz, Barış Pınarı Harekatı döneminde ise örgütün Tel Abyad sorumlusu olarak güvenlik güçlerine karşı teröristleri organize edip, eylemlerin talimatını veriyordu.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlusu ile 4 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlusu ile 4 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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