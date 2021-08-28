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Son dakika haberleri... Mobilya fabrikasında çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mobilya fabrikasında çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale etti

28.08.2021 11:21
Son dakika haberleri... Mobilya fabrikasında çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale etti, System.String[]

Son dakika haberleri... Kayseri'nin İncesu ilçesinde mobilya üretimi yapılan 3 katlı bir fabrikada çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale ederken, yangın ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu tamamen soğutularak söndürüldü.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde mobilya üretimi yapılan 3 katlı bir fabrikada çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale ederken, yangın ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu tamamen soğutularak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri- Ankara karayolu üzerinde bulunan Süksün Mahallesi'nde 3 katlı bir mobilya fabrikasında iddiaya göre hammaddelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, camları kırarak yangına müdahale ederken, dumanlar ise gökyüzünü kapladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kayseri OSB İtfaiye'den 42 itfaiye eri, 10 araç ile müdahale ettikleri yangını 9 saatlik çalışma sonucu soğutarak söndürebildi. - KAYSERİ

Son dakika haberleri... Mobilya fabrikasında çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale etti
Son dakika haberleri... Mobilya fabrikasında çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale etti
Son dakika haberleri... Mobilya fabrikasında çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale etti
Son dakika haberleri... Mobilya fabrikasında çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale etti

Kayseri, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Mobilya fabrikasında çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale etti - Son Dakika


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