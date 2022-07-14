Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan Coşkun, olay yerinde yapılan inceleme sonrası jandarmanın hazırladığı tutanakta asli kusurlu bulunmasına rağmen savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından Köktaş ailesinin avukatı Ömer Eryılmaz'ın itirazı üzerine bugün Şereflikoçhisar Başsavcılığı, Bekir Coşkun hakkında yakalama kararı çıkardı. Bekir Coşkun Ankara'da gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Coşkun, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Coşkun, tutuklarak cezaevine gönderildi.

Kaza, Kurban Bayramının birinci günü Niğde otobanında meydana geldi. Bayram ziyaretinde bulunmak üzere Ankara 'dan Mersin 'e giden İbrahim Köktaş yönetimindeki 06 PSB 46 plakalı otomobile, Niğde otobanında aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Bekir Coşkun yönetimindeki 06 DM 408 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Köktaş olay yerinde, eşi Rümeysa Köksal ise kaldırıldığı Kırşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çiftin kızları Ayşe Sena Köktaş (2), ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi 'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Bekir Coşkun, Kurban, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Niğde otoyolunda 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücü 6 gün sonra tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.