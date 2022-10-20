Son dakika haberleri! Ormancıların bulduğu yaralı ceylan tedavi altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ormancıların bulduğu yaralı ceylan tedavi altına alındı

20.10.2022 14:29
Son dakika haberleri! Ormancıların bulduğu yaralı ceylan tedavi altına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi: Bolu'da orman muhafaza memurlarının bulduğu yaralı yavru ceylan, tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

Bolu'da orman muhafaza memurlarının bulduğu yaralı yavru ceylan, tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Çaltepe Orman İşletme Şefliği'nde görevli orman muhafaza memurları Çukurören köyü mevkiindeki ormanlık alanda boyun ve gövdesinden yaralanmış ve hareketsiz yatan yavru ceylan olduğunu fark etti. Bulunduğu yerden hizmet aracı ile il merkezindeki veteriner hekime götürülen yaralı yavru ceylan, kontrol edilerek tedavi altına alındı.

Veteriner hekim tarafından yapılan detaylı kontrolde yavru ceylanın arka sol bacağında kırık, sağ arka bacağı tendomlarında kopuk olduğu görüldü. İlk müdahalesi ve tedavisi yapılan yaralı ceylan, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı yavru ceylanın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da bulunan rehabilitasyon merkezinde bir süre kontrol altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Orman İşletme Müdürlüğü, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Ormancıların bulduğu yaralı ceylan tedavi altına alındı - Son Dakika

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