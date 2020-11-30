Son dakika haberleri... Otomobile çarpan motosikletli öldü - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çaldıran Mahallesi Homeros Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Uçan yol yönünden Buca istikametine giden Şahin S.'nin kullandığı 35 JG 313 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Abdürrahim I. yönetimindeki 35 DA 4922 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şahin S. metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri Homeros Bulvarı'nı trafiğe kapatırken, ağır yaralanan Şahin S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin S., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şahin S.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'YARIM SAAT KALP MASAJI YAPTILAR'

Şahin S.'nin taktığı kaskın, çarpışmanın etkisiyle metrelerce öteye uçtuğu ileri sürülürken, polis ekipleri tarafından bulunan kask, motosikletin yakınına bırakıldı. Kazayı duyup, olay yerine gelen Yasin Günay, "Uzaktan gördük, geldiğimizde çarpmıştı arkadaş. İnşallah iyileşir, öldürmeyen Allah öldürmez ama geldiğimizde kalp masajı yapıyorlardı. Yarım saat kadar kalp masajı yaptılar. Ondan sonra bıraktılar. İnşallah iyileşir. Biz yukarıdaydık sese geldik. Çok kötü bir şekilde vurdu arkadan" dedi.