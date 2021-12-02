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Son dakika haberi: Özcan Deniz'in eski eşini darp ettiği iddiasına ilişkin davada tanıklar dinlendi - Son Dakika

Son dakika haberi: Özcan Deniz'in eski eşini darp ettiği iddiasına ilişkin davada tanıklar dinlendi

02.12.2021 15:42
Son dakika haberi: Özcan Deniz'in eski eşini darp ettiği iddiasına ilişkin davada tanıklar dinlendi

Son dakika haberler: ŞARKICI Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

ŞARKICI Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz tanık olarak verdiği ifadesinde, "Feyza hanımın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu" dedi. Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan ise "Özcan, balkonda sigarayı Feyza'nın yüzüne yönelterek, 'Sigarayı yüzünde söndürürüm' dedi. Daha sonra Feyza'nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm" diye konuştu.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan ifadesinde, "Kuzey babasının telefonundan çizgi film izliyordu. Özcan'ın telefonuna mesaj geldi. Feyza, Özcan'ın yengesini aramış, 'Özcan'a böyle böyle bir mesaj geldi. Ne yapmam lazım. Kavga çıksın istemiyorum' demiş. Özcan bu sırada konuşmaları duymuş. Odaya gelerek Kuzey'i elimizden aldı ve Feyza'yı iterek duvara doğru vurdu. Kuzey'i de alarak kendini diğer odaya kilitledi. Sonra ağabeyi ile 'İstanbul'a geldiğimde boşanacağız, sözleşmeyi kasadan çıkar' diye konuştuğunu duyduk. Sonrasında benim ve Feyza'nın bulunduğu odaya geldi. Bana 'Sen çık Feyza ile biraz konuşacağım' dedi. Yandaki odaya geçtim. Odalar birbirine çok yakın olduğu için sesler duyuluyordu. Özcan, 'Erkek mi görmek istiyorsun' diyerek darp etmeye başladı. Feyza'nın 'Özcan yapma, bırak o sigarayı' diye yalvardığını duydum. Feyza, kendini korumak için balkona çıktı. Özcan, balkonda sigarayı Feyza'nın yüzüne yönelterek, 'Sigarayı yüzünde söndürürüm' dedi.  Daha sonra Feyza'nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm. Feyza da bana darp edildiğini anlattı. Tehdit edildiği için kardeşim şikayetçi olamadı. Özcan çok özür dileyip çok pişman olduğunu söyleyince birlikte yaşamaya devam ettiler" dedi.

"KARDEŞİMLE EVLİYKEN KENDİNE ZARAR VERİYORDU"

Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz de tanık olarak verdiği ifadesinde, "2018'de Sarıyer'deki evde Özcan'la kapı komşuyduk. Bahçelerimiz yanyanadır. Feyza hamileydi. Masada oturdukları bir akşam kavga ettiler. Ertesi gün kavganın sebebini sordum. Özcan, eşinin  'Çocuğu doğurup, size vereceğim' deyip sözler sarf ettiğini, değişik isteklerde bulunduğunu söyledi. Darp olayı yaşanmadı. Feyza hanım hamileyken nikah da olmadığı için Antalya'ya ailesinin yanına gidip orada doğum yapmak istiyordu. 'Çocuğu doğurup size vereceğim' diyordu. Nikah yapılmasına da yanaşmıyordu. Biz de bunu kabul etmiyorduk. Çocuk burada doğmalıydı ve nikah da olmalıydı" dedi. Göcek'teki olayda yanlarında olmadığını söyleyen Ercan Deniz, "Feyza annesini darp etmiş. Özcan da buna karşı çıkınca aralarında tartışma yaşanmış. Özcan ve Feyza ile yaptığım telefon görüşmelerde darp ile ilgili herhangi bir şey söylemediler. Almanya'da da kavga ettiklerinde yanlarında değildim. Türkiye'ye döndüklerinde havalimanında karşıladım. Feyza hanım da herhangi bir darp cebir izi yoktu" diye konuştu. Avukatların sorusu üzerine Ercan Deniz, "Feyza hanımın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu" dedi.

"KENDİNE TOKAT ATIYORDU"

Güvenlik görevlisi Ergün Çetin ise 20 yıldır Deniz ailesi ile çalıştığını belirterek, "Bugüne kadar her gün birlikteydim. Bu süreçte Feyza hanımın kendi kendini darp ettiğine çok kez şahit oldum. Kendine tokat atıyordu" diye konuştu.

BİR SONRAKİ CELSE DE TANIKLAR DİNLENECEKMahkeme Feyza Aktan'ın annesi Fatima Damarcan'ın da arasında bulunduğu diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışında Ercan Deniz basın mensuplarının sorusu üzerine, "Davada neler olacağını Şubat ayında göreceğiz. 15 Şubat'a ertelendi. Nasıl bir iftirayla karşılaştığımızın sonuçlarını göreceğiz. Özcan Deniz bugün gelmedi. Oğlu ondaydı dün. Biraz da ateşliydi ondan dolayı gelmedi" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Feyza Aktan'ın şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde kendisine tokat attığını, yara bere izinin kalmadığını, o zaman pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi. Özcan Deniz'in 2018 yılında Göcek'te de kendisini dövdüğünü, o zaman da şikayetçi olmadığını belirten Feyza Aktan, üçüncü dövme olayının ise Almanya'da meydana geldiğini öne sürdüğü anlatıldı. İddianamede, Özcan Deniz'in "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.


Son dakika haberi: Özcan Deniz'in eski eşini darp ettiği iddiasına ilişkin davada tanıklar dinlendi
Son dakika haberi: Özcan Deniz'in eski eşini darp ettiği iddiasına ilişkin davada tanıklar dinlendi
Son dakika haberi: Özcan Deniz'in eski eşini darp ettiği iddiasına ilişkin davada tanıklar dinlendi
Son dakika haberi: Özcan Deniz'in eski eşini darp ettiği iddiasına ilişkin davada tanıklar dinlendi

Feyza Aktan, Özcan Deniz, İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Özcan Deniz'in eski eşini darp ettiği iddiasına ilişkin davada tanıklar dinlendi - Son Dakika


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