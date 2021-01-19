Son dakika haberleri: "Reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir" - Son Dakika

Son dakika haberleri: "Reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir"

19.01.2021 15:02
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 ilde düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 ilde düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Reform adımlarıyla ilgili hazırlıkların kamuoyuna sunma aşamasına geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vizyonu olan tek parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Diğerleri yalanlarla siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürüyor. Daha kendi partisinin içindeki tacizlerin, tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongreleri'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

"TÜRKİYE'Yİ 2023 HEDEFLERİYLE BİZ BULUŞTURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında, "AK Parti Türkiye'nin sadece 18 yılının değil inşallah geleceğinin de partisidir. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız. Cumhur İttifakı ile birlikte hep daha ileriye gideceğiz, daha büyük projelere imza atacağız. Ülkemizi demokraside, ekonomide muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle mücadele ettik. Önümüze çıkartılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız. Türkiye'nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız" dedi. Erdoğan, "Akıl ve vicdan sahibi herkes, güvenlikten diplomasiye kadar Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyor. İhanetlerden, saldırılardan ve tuzaklardan kurtulan Türkiye, bugün artık bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır. Biz kendi yolumuzda yürümeye, kendi işimize bakmaya, kendi hedeflerimizi hayata geçirmeye bakacağız" diye konuştu.

"VİZYONU OLAN TEK PARTİ AK PARTİ'DİR"

Türkiye'nin uluslararası alanda sözü dinlenmeyen bir ülkeden taraf olduğu her konuda süreçleri değiştiren bir ülke konumuna yükseldiğini aktaran Erdoğan, "Vizyonu olan tek parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Diğerleri yalanlarla siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürüyor. Daha kendi partisinin içindeki tacizlerin, tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten ülkeye ve millete hayır gelmez" ifadelerini kullandı.

"REFORM ADIMLARIYLA İLGİLİ HAZIRLIKLARIMIZ KAMUOYUNA SUNMA AŞAMASINA GELMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz. Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız, kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir" dedi.

(Gamze Erdemir/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Reform, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 'Reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir' - Son Dakika


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