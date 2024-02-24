CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez\'in konuşmasına katılacak

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in açılış konuşmasını yapacağı Konsey'in "Herkes için Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması için Küresel Yönetişimde Reform Yapılması" başlıklı 1'inci oturumunda bir konuşma yapacak.
2- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, sırasıyla Ankara'nın Evren, Şereflikoçhisar ve Gölbaşı ilçelerinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 12.00 - 13.30- 15.30)
3- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, "Kara Surları Belgradkapı Açılışı'na katılacak. İmamoğlu, ayrıca Kocamustafapaşa Meydanı Halkı Buluşması'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI) 13.00 -14.45)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek seçim beyannamesi ve belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI) (13.00)
5- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya mitinginde konuşacak (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI) (Saat 14.00)
6- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla, Narlıdere metrosu açılışı (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI) (16.30)
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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı merakla beklenirken 6 şirketin yaptığı seçim anketinin çoğunda Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarışı başa baş götürdüğü görüldü.
Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, doğuştan gelen burnundaki sorunlar nedeniyle 9. kez ameliyat olacak. Sağlık sorunları sebebiyle konserlerini iptal etmek zorunda kalan Dalkılıç, tedavisinin devam edeceğini ve en kısa zamanda sağlıklı günlerde hayranlarıyla buluşacaklarını belirtti.
İstanbul Ümraniye'de imam nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Suat Güney, ekiplerin başarılı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bir anlık öfkeyle yaptım" dediği öğrenildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi muhtar adayı Necati Eren, seçmenlerin oyunu alabilmek için boyasız ev kalmayacak vaadiyle evleri boyamaya başladı. Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalle halkının evlerinin dış cephelerini boyayan Eren, seçilirse bu çalışmalara devam edeceğini belirtti.
MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MHP standını ziyaret etmesine izin vermedi. İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilen Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diyerek çadıra girmelerine izin vermedi. Bu anlarda iki taraf arasında da tansiyon oldukça yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514'e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616'ya yükseldi. Savaşta ailesini kaybeden bir Gazzeli çocuğun cenaze namazı sırasında yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu.
Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Gaddar dizisinde üşüdüğü için taksisine aldığı kişi tarafından acımasızca öldürülen taksici Oğuz Erge'nin konusu işlendi. Dizide Erge'yi öldüren kişiden intikam alındığı anlara yer verildi.
13 yıl önce inşaatına başlanan Çukurova Havalimanı'nın ocak ayında açılacağı duyurulmuştu; ancak açılış yine gerçekleşmedi. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM'de yaptığı açıklamada iktidara yüklenerek "Seçim dönemlerinde göz boyayıp, bitmeyen projeleri gündeme getiriyorlar" dedi.
Başarılı şarkıcı Hatice, 2003 yılında kaybettiği eşi Güney Aydan için yazdığı ancak yaşadığı büyük acıdan dolayı okuyamadığı şarkısını 21 yıl sonra seslendirdi.
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