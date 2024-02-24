CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez\'in konuşmasına katılacak

Güncel

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in açılış konuşmasını yapacağı Konsey'in "Herkes için Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması için Küresel Yönetişimde Reform Yapılması" başlıklı 1'inci oturumunda bir konuşma yapacak.

2- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, sırasıyla Ankara'nın Evren, Şereflikoçhisar ve Gölbaşı ilçelerinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 12.00 - 13.30- 15.30)

3- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, "Kara Surları Belgradkapı Açılışı'na katılacak. İmamoğlu, ayrıca Kocamustafapaşa Meydanı Halkı Buluşması'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI) 13.00 -14.45)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek seçim beyannamesi ve belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI) (13.00)

5- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya mitinginde konuşacak (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI) (Saat 14.00)

6- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla, Narlıdere metrosu açılışı (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI) (16.30)