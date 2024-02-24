CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in konuşmasına katılacak - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in konuşmasına katılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez\'in konuşmasına katılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in açılış konuşmasını yapacağı Konsey'in "Herkes için Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması için Küresel Yönetişimde Reform Yapılması" başlıklı 1'inci oturumunda bir konuşma yapacak.

24.02.2024 08:59  Güncelleme: 09:04
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1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in açılış konuşmasını yapacağı Konsey'in "Herkes için Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması için Küresel Yönetişimde Reform Yapılması" başlıklı 1'inci oturumunda bir konuşma yapacak.

2- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, sırasıyla Ankara'nın Evren, Şereflikoçhisar ve Gölbaşı ilçelerinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 12.00 - 13.30- 15.30)

3- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, "Kara Surları Belgradkapı Açılışı'na katılacak. İmamoğlu,  ayrıca Kocamustafapaşa Meydanı Halkı Buluşması'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI) 13.00 -14.45)

4- İYİ Parti Genel  Başkanı Meral Akşener, ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek seçim beyannamesi ve belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI) (13.00)

5- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya mitinginde konuşacak (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI) (Saat 14.00)

6- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla, Narlıdere metrosu açılışı (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI) (16.30)

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in konuşmasına katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in konuşmasına katılacak - Son Dakika
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