Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarruf için Maliye Bakanlığı ciddi bir çalışma yürütüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kabine Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. "Seçimden önce, başta döviz piyasası olmak üzere ekonomide veriye dayalı olmayan bir sürü haberle spekülasyon yapıldığını, milletin yanıltıldığını söyleyen Yılmaz, "Seçim sonrası dediklerinin tam aksi oldu. Bakın işte normal programımız devam ediyor daha kararlı, güçlü bir şekilde. Yol haritamız belli. Merkez Bankası epey bir rezerv biriktirdi bu süreçte" dedi.
Seçimsiz bir döneme girildiğinin altını çizen Yılmaz, "Bu hakikaten büyük bir fırsat penceresi. Seçimsiz 4 küsur yılımız var. Bu ortam orta, uzun vadeli konulara yoğunlaşmamız açısından bir imkan sunuyor. Türkiye de bir eşikte; üst orta gelir grubunda bir ülkeyiz, yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş eşiğindeyiz. Bu da yapısal bazı dönüşümlerle; sanayide verimliliği artırma, rekabet gücünü artırma, dijitalleşme, yeşil dönüşümle olabilecek bir şey. Bir taraftan da çok daha verimli işleyen bir kamu yönetimi sistemi, bürokrasinin daha da sadeleştirilmesi, etkinleştirilmesi gibi birçok boyutu var işin. Orta Vadeli Program'da aslında bu çerçeve var. Dolayısıyla bunu uygun bir zamanlamayla, çalışmalar olgunlaştıkça, peyderpey hayata geçireceğiz" açıklamasını yaptı. Yılmaz, bundan sonraki EKK toplantılarının çoğunun gündeminin yapısal dönüşümler başta olmak üzere, kamuda verimliliği artırma, tasarruf, daha etkili önceliklendirme konuları ile ilgili olacağını vurguladı.
Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine Maliye Bakanlığının bir çalışma yaptığını bir taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığının ciddi bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Yılmaz, "15 değil çok daha fazla bir madde sayısı. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz. Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu. Ama tasarrufun özü de bir taraftan önceliklendirme, odaklanma, verimliliği artırma. Yani tasarruf derken harcamaların azaltılmasının yanı sıra mevcut harcamaları daha verimli hale getirme, önceliklendirme, ekonominin rekabet gücüne, verimliliğine, sosyal refaha daha fazla katkı sunar hale getirme boyutları da var" diye konuştu.
Çalışmayla ilgili epey mesafe kaydedildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mehmet Bey'in yurt dışı programı var, bu dönüşünde ilgili diğer kurumlarımızla birlikte bir araya gelip sonuçlandıracağız" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasarruf için yasaya ihtiyaç duyulan konular olduğu gibi ihtiyaç duyulmadan yapılacaklar da olduğunu belirterek, "Konusuna göre, yani genelgeyle yapılacak iş var, idari kararla yapılacak iş var. Uygulamayla olacak işler var. Yasayla olan kısımlar da olabilir tabii" değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan kamuda atılacak tasarruf adımları konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de AK Parti kurmayları ve bakanlarla yaptığı toplantılarda sert ifadeler kullandığı öğrenildi. Dün basına da yansıyan toplantıların Ankara'da geniş yankı bulduğu ifade edildi. Şimşek kamuda uygulanan tasarruf tedbirleri hakkında şu ifadeleri kullandı:
Bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmiyor, verilmeyecek. Kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 60-70'in üzerinde olan yatırımlara ödenek verilecek. Bunun dışında örneğin, fiziki gerçekleşmesi yüzde 20 olmuşsa, bu türdeki yatırımların ödenekleri yıllara yayılacak. 4 kilometrelik bir tünel yatırımının fiziki gerçekleşmesi 500 metre ise, bu konuda acele edilmeyecek. Ancak, tarımsal üretim, nitelikli yatırımlar, sulama ve baraj gibi yatırımlar öncelikli olacak. Tarımsal desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları yapıldı, kısa sürede tamamlanarak ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirildi.
Yeni kamu binası alınmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Tam tersine kamu binası giderleri konusunda tasarruf yapılacak. Bu konuda gelecek ödenek talepleri reddedilecek. Örneğin bizim bakanlığımıza bağlı bir birimin binası ile ilgili sorun çıktı. Yeni bina almadık veya kiralamadık. O binadaki personeli kendi bakanlığımızın binasına taşıdık. Üç kişi oturan personel odalarına masa sandalye koyduk 5'e-6'ya çıkardık. Bu nedenle tüm kamu kurumları ellerindeki bina imkânına göre planlama yapacak.
Kamudaki servis hizmetine sınırlama getirilecek. Zorunlu olmayan servis hizmetleri son buluyor. Kamuda araç tasarrufu en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Kiralama veya yeni araç alımında çok katı kurallar var. Yeni araç alınmasına yönelik talepler geldiğinde, titiz bir inceleme yapılıyor. Öncelikle 'Elinizdeki araçları satın, sonra yenisini alın' diyoruz. Yenisi alınacaksa da TOGG almalarını söylüyoruz.
Yurtdışı ve yurtiçi toplantılar, eğitim seminerleri veya konferanslar gibi talepler olduğunda, her kurum kendi binası içinde bunları yapacak. Yurtdışındaki bir toplantıya katılım zorunlu ise, personel sınırı olacak. Örneğin, Ankara'daki bir kamu kurumu Antalya'daki 5 yıldızlı otele para verip eğitim semineri düzenleyemeyecek. Ankara'da bunu kendi imkânları ile yapacak. Ayrıca, kırtasiye, temsil-ağırlama giderleri sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.
Kamu İhale Yasası değişiyor. Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde güncellenecek. Kamu alımlarına yönelik harcamalar tasarruf odaklı olacak. Kamu alımlarında ortaya çıkacak zararların önlenmesi için her türlü adım atılacak.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarruf için Maliye Bakanlığı ciddi bir çalışma yürütüyor - Son Dakika
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