CHP Milletvekili Bülbül, Yargı Paketi'ne tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Bülbül, Yargı Paketi'ne tepki gösterdi

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Meclis Genel Kurulu'nda 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerinde konuşarak tepki gösterdi. Bülbül, yargı paketlerinin reform sağlamayacağını belirterek, reformun hukuk devletinin olmadığı, demokrasi ve özgürlüklerin çiğnendiği yerde gerçekleşemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, yasama ve yargının yürütme tarafından kontrol edildiğini vurgulayan Bülbül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin güçler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Bülbül, yargıda reformun ancak hukuk devleti ve demokrasiyle mümkün olabileceğini belirtti ve AKP iktidarını eleştirerek konuşmasını sonlandırdı.

29.02.2024 17:52  Güncelleme: 17:53
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CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Meclis Genel Kurulu'nda 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerinde konuştu. Bülbül, "Yargı paketleriyle reform olamaz, bu bir sistem sorunudur. Reform, Anayasa'nın rafa kalktığı, hukuk devletinin olmadığı, demokrasi ve özgürlüklerin çiğnendiği yerde olamaz" diyerek tepki gösterdi.

VİRGÜL DEĞİŞMİYOR

Yasamanın, yargının yürütmeye bağlandığını ifade eden CHP'li Bülbül, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin en önemli özelliği diye adlandırılan iddia; Güçler ayrılığı; yasama, yürütme ve yargı güçleri ayrılacak; yasama etkin olacak, yargı bağımsız ve tarafsız olacak, yürütme de bu süreçte işini yapacak. Bir baktık ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde yasama kaliteli bir yasama olmaktan çıktı. Yargı ise bağımsızlığı bir yana bırakalım, tarafsız bir yargı olmaktan çıktı. Yasama ve yargı uygulamalardan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapmış olduğu yasama kalitesinden başlayarak tam anlamıyla yürütmeye bağlandı. Yürütme neresiydi? Yürütme Beştepe'ydi, saraydı."

"BİZ HUKUK DEVLETİNDE OLMASI GEREKENLERİ ORTAYA KOYUYORUZ"

Bu durumun Güçler birliği ilkesine aykırı olduğunu belirten Bülbül, "Bakanlıklar ne oldu? Yüzyılın bakanlıkları, o bürokrasinin etkin olduğu bakanlıklar yerle bir edildi ve Mehmet Uçum'ların konuştuğu, artık hukuk kurullarının konuştuğu, Saray'da hazırlanıp burada komisyonlara sunulan yasa teklifleri gelmeye başladı. 27'nci dönemde yapmış olduğumuz birçok yasa teklifi geldi, o zaman da şunu söyledim Biz ana muhalefet partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet Komisyonu üyeleriyiz ama bizler burada itirazlarımızı koyuyoruz ve demokrasi ve özgürlük mücadelesinde, hukuk devletinde olması gerekenleri de ortaya koyuyoruz ama değişen bir şey yok, virgül değişmiyor. Sonra Genel Kurul'a geliyor ve kanun teklifi aynen geçiyor" diye konuştu.

12 EYLÜL BENZETMESİ

12 Eylül 2010 referandumunu hatırlatan Bülbül, "Yetmez ama evet"ciler vardı o zamanlar, ne oldu? Yargıyı FETÖ'cülere teslim ettiler. O zaman da torba yasa, torba anayasa değişikliği vardı şimdi de aynı şekilde torba yasalarla idare ediyorsunuz. Fikirler, akıllar aynı; 2010'da neyse AKP iktidarı, 2024'te de aynı. 27'nci Dönemde 189 tane madde ile 12 kanun değişikliğiyle biz yargıda reform teklifimizi sunduk. Ama siz yine reddettiniz. Bu nedenle, "Yargıda reform" diyorsanız, yargıda reform böyle olmaz. Yargıda reform, hukuk devletiyle olur, demokrasi ve özgürlüklerle olur. Yargıda reform kesinlikle korku iklimini getiren, demokrasiyi ve özgürlükleri bir kenara iten, anayasal hak ve özgürlükleri kullananlara cezaevi yolunu gösteren AKP iktidarıyla, Cumhur İttifakı'yla olmaz" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

CHP Milletvekili Bülbül, Yargı Paketi\'ne tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Bülbül, Yargı Paketi'ne tepki gösterdi - Son Dakika

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