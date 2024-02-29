CHP Milletvekili Bülbül, Yargı Paketi\'ne tepki gösterdi

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Meclis Genel Kurulu'nda 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerinde konuştu. Bülbül, "Yargı paketleriyle reform olamaz, bu bir sistem sorunudur. Reform, Anayasa'nın rafa kalktığı, hukuk devletinin olmadığı, demokrasi ve özgürlüklerin çiğnendiği yerde olamaz" diyerek tepki gösterdi.
VİRGÜL DEĞİŞMİYOR
Yasamanın, yargının yürütmeye bağlandığını ifade eden CHP'li Bülbül, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin en önemli özelliği diye adlandırılan iddia; Güçler ayrılığı; yasama, yürütme ve yargı güçleri ayrılacak; yasama etkin olacak, yargı bağımsız ve tarafsız olacak, yürütme de bu süreçte işini yapacak. Bir baktık ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde yasama kaliteli bir yasama olmaktan çıktı. Yargı ise bağımsızlığı bir yana bırakalım, tarafsız bir yargı olmaktan çıktı. Yasama ve yargı uygulamalardan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapmış olduğu yasama kalitesinden başlayarak tam anlamıyla yürütmeye bağlandı. Yürütme neresiydi? Yürütme Beştepe'ydi, saraydı."
"BİZ HUKUK DEVLETİNDE OLMASI GEREKENLERİ ORTAYA KOYUYORUZ"
Bu durumun Güçler birliği ilkesine aykırı olduğunu belirten Bülbül, "Bakanlıklar ne oldu? Yüzyılın bakanlıkları, o bürokrasinin etkin olduğu bakanlıklar yerle bir edildi ve Mehmet Uçum'ların konuştuğu, artık hukuk kurullarının konuştuğu, Saray'da hazırlanıp burada komisyonlara sunulan yasa teklifleri gelmeye başladı. 27'nci dönemde yapmış olduğumuz birçok yasa teklifi geldi, o zaman da şunu söyledim Biz ana muhalefet partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet Komisyonu üyeleriyiz ama bizler burada itirazlarımızı koyuyoruz ve demokrasi ve özgürlük mücadelesinde, hukuk devletinde olması gerekenleri de ortaya koyuyoruz ama değişen bir şey yok, virgül değişmiyor. Sonra Genel Kurul'a geliyor ve kanun teklifi aynen geçiyor" diye konuştu.
12 EYLÜL BENZETMESİ
12 Eylül 2010 referandumunu hatırlatan Bülbül, "Yetmez ama evet"ciler vardı o zamanlar, ne oldu? Yargıyı FETÖ'cülere teslim ettiler. O zaman da torba yasa, torba anayasa değişikliği vardı şimdi de aynı şekilde torba yasalarla idare ediyorsunuz. Fikirler, akıllar aynı; 2010'da neyse AKP iktidarı, 2024'te de aynı. 27'nci Dönemde 189 tane madde ile 12 kanun değişikliğiyle biz yargıda reform teklifimizi sunduk. Ama siz yine reddettiniz. Bu nedenle, "Yargıda reform" diyorsanız, yargıda reform böyle olmaz. Yargıda reform, hukuk devletiyle olur, demokrasi ve özgürlüklerle olur. Yargıda reform kesinlikle korku iklimini getiren, demokrasiyi ve özgürlükleri bir kenara iten, anayasal hak ve özgürlükleri kullananlara cezaevi yolunu gösteren AKP iktidarıyla, Cumhur İttifakı'yla olmaz" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili Bülbül, Yargı Paketi'ne tepki gösterdi - Son Dakika
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Meler'e adil ve hakkaniyetli olması çağrısında bulunuldu.
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Tütüncü, 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Ayrıca, 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını söyledi.
Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değeri 4 milyon dolar civarında.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Venedik Plajı'nda, bir kadının çıplak gezdiğini gören başka bir kadın çivili sopayla saldırmaya başladı. Kendini koruyan çıplak kadın sopayı almayı başardı. Bir türlü vazgeçmeyen elbiseli kadın bu sefer beyzbol sopasıyla saldırıya geçti. Çıplak kadın beyzbol sopasını da almayı başarırken, kavganın nedeni öğrenilemedi. Çevredekiler ise kavgayı izlemek yerine cep telefonlarıyla kayda almayı tercih etti.
Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı haftalardır takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncu Fred, tamamen iyileşti. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçına ilk 11'de başlayacak.
TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.
Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" dedi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, haklarına yapılan ihanet haberlerine acımadı. Çift yıllar önce açtıkları davadan, tazminat kazandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?