İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi - Son Dakika
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Dünya

İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi

Suudi Arabistan, ülkeyi yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın reform hareketlerinden sonra ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan'dan aday olan Rumi Al-Qahtani isimli genç kız, verdiği pozlarla görenleri büyüledi.

20.02.2024 13:43  Güncelleme: 13:56
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Suudi Arabistan'da ülkeyi yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın uygulamaya soktuğu reform hareketleri yeni bir boyut atladı. Kadınların iş hayatına girebilmesi, araba kullanabilmesi ve sinema ile konser gibi etkinliklere katılabilmesi gibi reform adımlarını atan Veliaht Prens Selman, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Ülkeden aday olan Rumi Al-Qahtani ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Şeriatle yönetilen ülkede ilk kez bir kadın, güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına katılan Rumi Al-Qahtani isimli genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise "Özgürlük işareti" olarak yorumlandı. Uzun saçları ve güzelliğiyle adından söz ettiren adayın Instagram'da 870 bin takipçisi bulunuyor. Rumi Al-Qahtani paylaştığı pozlarla beğeni toplamaya devam ediyor.

İşte Suudi Arabistan'ın adayı Rumi Al-Qahtani'nin pozları...

İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi
İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi
İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi
İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi
İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi
İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi
İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi
İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi
İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi
İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi
İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi
İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi
İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan\'ın adayı pozlarıyla büyüledi

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Son Dakika Dünya İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan'ın adayı pozlarıyla büyüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Cihan Tokcan: Bunlar medenileşiyor biz araplaşıyoruz 242 250 Yanıtla
  • Hasan kaya: Kim demiş Avrupa insanı medeni? Ne edep var ne haya çırılçıplak bedeni! Eğer medeniyet açıp saçmaksa bedeni; Desenize hayvanlar bizden daha medeni! 328 60
  • Nok Ta: Şeriatı bize kitleyecekler galiba. 132 154 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Millete şeriat kendilerine modernlik 151 118 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Şişme bot 167 48 Yanıtla
  • Ebu Ubeyde: YAZIKLAR OLSUN. KRAL MUHAMMED B. SELMANIN DA ALLAH BELASINI VERSİN. 158 32 Yanıtla
  • Erdogan Metin: Evet cihan bey sizin de medeni anlayışıniz belli oldu bu arada 27 16
  • Faruk AK: senin için farketmez müptezel heryerde müptezeldir 10 7
  • Mert kursun : şeriat e gerek yok çok güzel cezalarımız var caydırıcı denetimli serbestlik mesela insanın suç işleyesi geliyor 3 1
  • Mert kursun : bir taraflarını sergilemekle medenii mi olunuyor sana bu yolda başarılar 3 1
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