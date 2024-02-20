İlk kez kadın güzellik yarışmasına katılan Suudi Arabistan\'ın adayı pozlarıyla büyüledi

Dünya

İstanbul ve Ankara için yaptığı seçim tahmini bomba

Suudi Arabistan'da ülkeyi yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın uygulamaya soktuğu reform hareketleri yeni bir boyut atladı. Kadınların iş hayatına girebilmesi, araba kullanabilmesi ve sinema ile konser gibi etkinliklere katılabilmesi gibi reform adımlarını atan Veliaht Prens Selman, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Ülkeden aday olan Rumi Al-Qahtani ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Şeriatle yönetilen ülkede ilk kez bir kadın, güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına katılan Rumi Al-Qahtani isimli genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise "Özgürlük işareti" olarak yorumlandı. Uzun saçları ve güzelliğiyle adından söz ettiren adayın Instagram'da 870 bin takipçisi bulunuyor. Rumi Al-Qahtani paylaştığı pozlarla beğeni toplamaya devam ediyor.

İşte Suudi Arabistan'ın adayı Rumi Al-Qahtani'nin pozları...