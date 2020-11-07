Son dakika gündem: Resulayn'da terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Resulayn'da terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
07.11.2020 20:34
Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Resulayn'da terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Resulayn'da terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Resulayn'da PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda, 17 havan mühimmatı, el yapımı patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Bekir Şeyhanlı/İHA)
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