Son dakika haberleri... Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor

14.12.2020 16:15
Son dakika haberleri... Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Gölyayla köyündeki evinden saat 10.00 civarı ayrılan Mehmet Keçoğlu, kent merkezine gitti.

Keçoğlu ayrıldıktan bir süre sonra evde, yanmakta olan sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki evlere sıçrayan ve 9 evin zarar gördüğü yangına, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde Rize'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Jandarma, polis ve sağlık ekipleri de bölgede bulunuyor.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, AA muhabirine, yangının, bir vatandaşın sabah evini kapatıp gitmesinden sonra tam sönmeyen sobadan çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

Ekiplere yapılan ihbar üzerine olay yerine geldiklerini belirten Kaymakçı, "İlk başta yangın, rüzgarın da etkisiyle 3-4 eve sirayet ettikten sonra şu anda yaklaşık 8 evimize sirayet etmiş durumda. Tabii bunda rüzgarın etkisi çok büyük." dedi.

Kaymakçı, il geneli ve yakın çevre illerden ekiplerin devreye sokulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İl AFAD Müdürlüğümüz koordinesinde bu işleri yürütmekteyiz. Can kaybı yok, Allah'a şükürler olsun. AFAD Müdürlüğümüz olay yerine geldi. Hasar tespit çalışmalarını hemen yapacaklar. Vatandaşlarımızın buradaki mağduriyetini gidermek için devletimizin tüm birimleri hep beraber çalışmaktadır."

Gölyayla Köyü Muhtarı Dursun Ali Kan ise köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine geldiklerini, itfaiyeyi, jandarmayı aradıklarını aktararak, "Sağolsun Sayın Kaymakamımız elinden gelen her türlü imkanı sağladı bize, belediye başkanımız, herkes. Ama görüyorsunuz rüzgarın etkisiyle müdahale fazla edilemiyor. Allah'a çok şükür ki can kaybımız yok. Cenab-ı Allah kurtardı bizi. Şu anda dokuzuncu ev yanıyor." diye konuştu.

Yangının çıktığı evin sahibi Mehmet Keçoğlu'nun oğlu Mustafa Keçoğlu, babasının hafta sonu köy evinde kaldığını belirterek, "Sabah evi kapatıp çıkmış. Baca kurum bağladığı için bacadan yangın çıkmış, sonra komşu ve akrabalarımızı evlerine sıçradı. Tek tesellimiz can kaybı olmaması, annem babam da içeride olabilirdi." dedi.

Yangının hala devam ettiğini kaydeden Keçoğlu, başka evlere sıçramaması temennisinde bulundu.

İkizdere, Yangın, AFAD, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika


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