Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralananları ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralanan 36 kişinin tedavisinin devam ettiğini, yoğun bakımdaki 7 hastanın 5'inin durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaralıları ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, herkesi derin yasa boğan depremin ardından 6 gün geçtiğini söyledi.

Bu dönemde hayatını kaybeden 114 vatandaşın olduğunu aktaran Koca, şunları belirtti:

"107 vatandaşımız enkaz altında hayatını kaybederken, 7 vatandaşımız da sağlık kuruluşlarında hayatını kaybetmişti. Toplam 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edildi. Yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor, bu 7 hastamızın 5'inin durumu biraz daha ciddiyetini koruyor."

Bakan Koca, ziyaret ettiği hastalar hakkında da şu bilgileri verdi:

"Geç dönemde kurtarılan vatandaşlarımız oldu biliyorsunuz. Ayda bebeğimizi ziyaret ettim, yoğun bakımda. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim. Elif bebeğimizin serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi, herhangi bir sorunu yok. Ablaları ikizler Ezel ve Elzem ile de muhabbet ettik. Yoğun bakımda daha önce ziyaret etmiştim, ikizlerimizin de genel durumu iyi."

Kovid-19 pozitif olan İdil'i de ziyaret ettiğini söyleyen Koca, "İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar, ciddi bir semptomları yok. Günay evladımız biliyorsunuz yoğun bakımdaydı, baştan daha çok crush sendromu, böbrek yükü fazlaydı. Kendisinin genel durumu iyi, 2-3 gün yoğun bakımda takibi yapıldıktan sonra servise alınmış olacak. Bu anlamda ciddi bir sorunlarının olmadığını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Koca, İnci'nin de durumunun iyi olduğunu, yakın zamanda taburcu edilebileceğini dile getirdi.

Çalışan tüm ekiplere çok teşekkür eden Bakan Koca, UMKE ekiplerinin çadırlarda sağlık taramalarına devam ettiğini, toplam 1118 sağlık personelinin görev yaptığını söyledi.

Buca'ya yeni hastane

Koca, bugün çadır kentleri ziyaret ettikten sonra kentte pandemi başta olmak üzere genel bir değerlendirme yapacaklarını bildirdi.

Bir soru üzerine Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde serviste hasta takibinin yapılamadığını sadece acil birimin çalışmaya devam ettiğini belirten Koca, "Biz erken dönemde özellikle acil durum hastanesi tarzında bütün müdahalelerin yapılabileceği, 250 yataklı yine Buca'da, bahçesinde yapılmak üzere bir hastane inşaatına hızla başlamış olacağız. Bunu başlatırken kısa süre içinde, 2-2,5 ay zamanlık diliminde hızla bitirilme çabası içinde olacağımızı da özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi devam eden Tuncay Özkan'ı da ziyaret ettiğini belirterek, "Sayın vekilimiz Tuncay Bey'i de ziyaret ettim. Kendim de bizzat konuştum. Ciddi bir semptomunun şu an olmadığını söyleyebilirim, çok yüksek olan bir ateş değil, bir halsizlik, kırgınlık tablosuyla kendisini gösteren durumu söz konusu. Yakın takip ediliyor. Şu an önemli bir sorununun olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

Yerli aşı ile ilgili bir soru üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Yerli aşıyla ilgili geçen hafta söylemiştim bu hafta başlanacağı şeklinde. Faz 1 dediğimiz insan uygulamaları bugün itibarıyla ilk insan uygulaması Erciyes Üniversitemizde başladı. Dolayısıyla bundan sonraki süreç faz 1 safhasında 44 kişiye uygulanabilecek bir safha. Zannediyorum 5-6 haftada bitmiş olur. Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması ilk defa başlamış oldu."

Açıklamanın ardından hastane bahçesinde Ramazan Çevik adlı engelli hastanın sağlık sorunlarını dinledi, Çevik'in ameliyatla ilgili sorunlarının çözümü için Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak'ı görevlendirdi.

Bakan Koca çevredeki çocuklara da oyuncak hediye etti.