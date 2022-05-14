Sahte "polis dernekleri" kurarak dolandırıcılık yapan çeteye operasyon (2) - Son Dakika
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Sahte "polis dernekleri" kurarak dolandırıcılık yapan çeteye operasyon (2)

14.05.2022 15:26

Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, sahte "polis dernekleri" kurarak polis kimliği ve basın kartı satan çete çökertildi.

Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, sahte "polis dernekleri" kurarak polis kimliği ve basın kartı satan çete çökertildi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Polis Emeklileri Derneği" adı altında dernekler kurarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteyi takibe aldı.

Kendilerine "Teşkilat" adını veren çetenin, polis kimliği, polis araç kartı ve basın kartlarına benzer kartlar bastırıp, göstermelik üye kaydı yaparak bu kartları para karşılığında sattıkları tespit edildi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında Ankara merkezli İstanbul, Bursa ve Ordu olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu 14 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 9'u ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Çetenin basılan kartları sosyal paylaşım siteleri üzerinden pazarladıkları ve aracı kişiler vasıtasıyla derneklere fahri üye yapılmış gibi gösterilerek 2000-3000 arasında değişen miktarlarda bu kartları kargo yoluyla talep eden kişilere gönderdikleri belirtildi.

Çete üyelerinin salgın döneminde de sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmak isteyen kişilere kart temin ettikleri, bu şekilde 56 kişinin bu kartlardan satın aldıkları ve polis çevirmelerinden geçmek için kullandıkları belirlendi.

Ayrıca sosyal medya fenomeni olarak bir kişinin de şüpheliler arasında bulunduğu ve bu kartları kullanırken çektiği görüntüleri "story" olarak paylaştığı tespit edilirken, şüphelilerden kart temin eden 2 kişinin de kendilerini polis olarak tanıtarak yalnız yaşayan bir kadının evine zorla girip "fuhuş baskını" bahanesiyle evde arama yaptıkları, kadının telefonunu ve bir miktar parasını gasbettikleri belirtildi.

Operasyon kapsamında çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda kendi adlarına çıkardıkları çok sayıda "Polis Emeklileri Tanıtım Kartı", "Polis Olay Yeri", "Basın Kartı", "Polis Araç Kartı" gibi kartlar ve dijital materyaller de ele geçirildi.

Sahte polis dernekleri kurarak dolandırıcılık yapan çeteye operasyon (2)
Sahte polis dernekleri kurarak dolandırıcılık yapan çeteye operasyon (2)
Sahte polis dernekleri kurarak dolandırıcılık yapan çeteye operasyon (2)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte 'polis dernekleri' kurarak dolandırıcılık yapan çeteye operasyon (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte "polis dernekleri" kurarak dolandırıcılık yapan çeteye operasyon (2) - Son Dakika
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