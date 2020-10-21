Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki fabrikalar denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile yurt genelindeki Kovid-19 tedbirlerinin denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalarda denetim gerçekleştirildi.

Denetim gerçekleştirilen bir kağıt fabrikasının İnsan Kaynakları Sorumlusu Sema Güvenç, AA muhabirine, denetimlerden memnun olduklarını belirterek, "Denetimler daha da artırılabilir. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda firmamız adına üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Güvenç, yemekhane ve üretim alanında gerekli bütün tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Kimya fabrikasının müdürü Şükran Şahin de, denetimlerin arttırılarak devam etmesi gerektiğini belirtti.