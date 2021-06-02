Son dakika haberleri... Şehit Jandarma Teğmen Koçak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak için Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Törene şehit yakınları, İç İşleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Yozgat Milletvekilleri Av. Yusuf Başer, İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Ali Gülden'in ikindi namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin naaşı Söylemez köyünde toprağa verildi.

Şevket ve Keziban Koçak çiftinin 4 çocuğundan biri olan Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın evli olduğu öğrenildi. - YOZGAT