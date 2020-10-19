Son dakika haberleri! Soylu: "(Teröristlerin) Teslimden başka, bırakıp kaçmaktan başka bir çareleri yoktur" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Soylu: "(Teröristlerin) Teslimden başka, bırakıp kaçmaktan başka bir çareleri yoktur"

19.10.2020 14:53

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. (2)

"Bugün itibariyle terör örgütünün Türkiye'den ikna edip dağa gönderdiği kişi sayısı 44. Bunu yılda 5 bin 500 olduğu günleri gördük. Bizim salgın olmasına rağmen, pandemi olmasına rağmen terör örgütünden ikna edip aileleriyle beraber bir arada olup, ikna edip adalete teslim ettiğimiz sayı 184"

"Geçen hafta kamuoyuna Hakkari'de yaptığımız bir operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonda toplam kamuoyuna 8 kişinin etkisiz hale getirildiğini söylemiştik. Bu operasyonun yeri çok manidardır. Bu operasyonun yeri ne? Karanlık Dağ. İlk kez girdik. ve 17 terörist etkisiz hale getirildi."

"Kamuoyuna müjdeyle söylemek isteriz. Dörtyol-İslahiye grubu imha edildi. 4 kişiydi. Amanoslarda koskoca, kalan terörist sayısını söyleyeyim. Arkadaşlarımın iddiasına göre 4, benim iddiama göre 3. İnşallah, Amanoslardaki geri kalanlarını da bitirip, nasıl Karadeniz'de bir temizliği gerçekleştirmişsek, şimdi Amanosları da, HatayOsmaniye'yi, KahramanmaraşAdıyaman'ı, bu musibetten de kurtarmış olacağız"

"Gene intikal yaparlarsa gene temizleriz. Teslimden başka bir çareleri yoktur. Bırakıp kaçmaktan başka bir çareleri yoktur"

Son dakika haberleri! Soylu: (Teröristlerin) Teslimden başka, bırakıp kaçmaktan başka bir çareleri yoktur
Son dakika haberleri! Soylu: (Teröristlerin) Teslimden başka, bırakıp kaçmaktan başka bir çareleri yoktur
Son dakika haberleri! Soylu: (Teröristlerin) Teslimden başka, bırakıp kaçmaktan başka bir çareleri yoktur
Son dakika haberleri! Soylu: (Teröristlerin) Teslimden başka, bırakıp kaçmaktan başka bir çareleri yoktur

Muhtarlar Günü, Süleyman Soylu, Hakkari, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Soylu: '(Teröristlerin) Teslimden başka, bırakıp kaçmaktan başka bir çareleri yoktur' - Son Dakika

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