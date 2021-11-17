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Son dakika haberleri... SÜNGÜYLE DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN ŞEHİTLERİN MEZARLARI İHYA EDİLİYOR - Son Dakika

Son dakika haberleri... SÜNGÜYLE DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN ŞEHİTLERİN MEZARLARI İHYA EDİLİYOR

17.11.2021 11:39

Gelen son dakika haberine göre ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in, Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum emriyle süngü hücumunda düşmana geçit vermeyen 600'e yakın şehidin gerçek mezarlarının yerleri jeofizik radarla belirlendi.

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in, Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum emriyle süngü hücumunda düşmana geçit vermeyen 600'e yakın şehidin gerçek mezarlarının yerleri jeofizik radarla belirlendi. Tarihi Alan Başkanlığı, yaklaşık 1 dönümlük alandaki gerçek şehitliği, 'Süngübayırı Şehitliği' ismiyle ihya etmek üzere çalışma başlattı.

Çanakkale Savaşları sırasında, Anzak askerleri 25 Nisan 1915 günü Arıburnu'na çıkarma yaptı. 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Conkbayırı'nda mermilerinin bittiğini söyleyen askerlere süngü taktırarak, Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum emrini verdi. Süngü hücumuyla düşmana geçit vermeyen ve vatan topraklarında Türk bayrağının şanlı bir şekilde dalgalanmasını sağlayan şehitlerin gerçek mezarları, son yıllarda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından tespit edilip, ihya edilmeye başlandı. Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 57'nci Alay Şehitliği'ne ve Conkbayırı'na giden yol üzerinde yapılan jeofizik radar ile yaklaşık 1 dönüm alanda 600'e yakın şehidin gerçek mezarlarının tam yeri tespit edildi. Alan, Süngübayırı Şehitliği ismiyle ihya edilmeye başlandı. Şehitlikte; anıt, Türk Bayrağı, savaşta askerlerin taktığı 'Enveriye' adı verilen şapka görünümündeki mezar taşları, bilgilendirme yazısı ve yürüyüş yolları yer alacak.

'HATIRALARINI YAŞATMAK İÇİN SÜNGÜBAYIR ŞEHİTLİĞİ'Nİ İHYA EDİYORUZ'

Çanakkale'de Mehmetçiğin kahramanlık destanı yazdığını belirten Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' dediği bu topraklarda kahraman Mehmetçiğimiz vatan savunması için canını ortaya koydu ve bir gül bahçesine girer gibi kara toprağa girdi. Süngü süngüye, boğaz boğaza mücadelenin yaşandığı bu topraklarda biz de o kahramanların hatıralarını yaşatmak için Süngübayırı Şehitliği'ni ihya ediyoruz. Süngübayırı Şehitliği'nde 600'e yakın Mehmetçiğimiz kefensiz yatmaktadır. Daha önceden burası şehitlik değildi, bilinmiyordu. Biz hem Şevki Paşa haritasından hem de tümen ceridelerinden ve jeofizik radar çalışmalarından tespit ettiğimiz bu gerçek şehitliği ihya ediyoruz. Biliyoruz ki, bu topraklar onlardan bize emanet. Biz bu topraklarda onların büyük fedakarlığı sayesinde ayakta kaldık ve şu anda özgürce yaşıyoruz. Bu topraklarda bayrağımız özgürce dalgalanıyor. Biz onların kahramanlığını unutmadık ve Tarihi Alan Başkanlığı olarak da onları unutturmayacağız

'MEHMETÇİĞİN SÜNGÜSÜ PARLADI, PARILDADI'

Çanakkale Savaşlarında düşman ordusunun teknolojik ve askeri açıdan fazla olduğunu da kaydeden Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti

Biz Türk Milleti olarak burada bir vatan müdafaası yapıyorduk. Vatanımızı, kutsal değerlerimizi savunuyorduk. Bizim onlar kadar üstün silahlarımız olmasa da iman dolu göğsümüz, elimizde tüfeğimiz ve süngümüz vardı. İşte gücümüzün yetmediği o vakitlerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle, süngü takarak düşmana hücum ettik. Boğaz boğaza, süngü süngüye vatanımızı koruduk. İşte bu ortamlar, bu mekanlar, şehitlerin yattığı mekanlar o süngü hücumlarının, süngü süngüye mücadelelerin yaşandığı mekanlardır. Buralar da tabiri caizse Mehmetçiğin süngüsünün parıldadığı yerler. Yani o dönemde Türk milletinin ufkunda bir karanlık vardı. Milletimizin ufku kararmıştı. Kara günler yaşıyorduk. Fakat o kara günlerde, kararan ufuklarda Mehmetçiğin süngüsü tabiri caizse parladı, parıldadı. İşte bugün bağımsızlığımız, özgürlüğümüz ortaya çıkmış oldu. Arkamızda yatan o büyük insanlar süngüleriyle beraber düşmana hücum ettiler, süngüleriyle beraber toprağa düştüler. Aziz ruhları şad olsun. İşte bu süngüleri ile tarih yazan, süngüleri ile Çanakkale'yi Geçilmez yapan o kahraman Mehmetçiklerimizin de sonsuza kadar adlarının silinmemesi ve daha çok hatırlanmaları için Tarihi Alan Başkanlığı olarak çalışmalarımız devam edecek.

Son dakika haberleri... SÜNGÜYLE DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN ŞEHİTLERİN MEZARLARI İHYA EDİLİYOR
Son dakika haberleri... SÜNGÜYLE DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN ŞEHİTLERİN MEZARLARI İHYA EDİLİYOR
Son dakika haberleri... SÜNGÜYLE DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN ŞEHİTLERİN MEZARLARI İHYA EDİLİYOR
Son dakika haberleri... SÜNGÜYLE DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN ŞEHİTLERİN MEZARLARI İHYA EDİLİYOR
Son dakika haberleri... SÜNGÜYLE DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN ŞEHİTLERİN MEZARLARI İHYA EDİLİYOR
Son dakika haberleri... SÜNGÜYLE DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN ŞEHİTLERİN MEZARLARI İHYA EDİLİYOR
Son dakika haberleri... SÜNGÜYLE DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN ŞEHİTLERİN MEZARLARI İHYA EDİLİYOR
Son dakika haberleri... SÜNGÜYLE DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN ŞEHİTLERİN MEZARLARI İHYA EDİLİYOR
Son dakika haberleri... SÜNGÜYLE DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN ŞEHİTLERİN MEZARLARI İHYA EDİLİYOR
Son dakika haberleri... SÜNGÜYLE DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN ŞEHİTLERİN MEZARLARI İHYA EDİLİYOR
Son dakika haberleri... SÜNGÜYLE DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN ŞEHİTLERİN MEZARLARI İHYA EDİLİYOR
Son dakika haberleri... SÜNGÜYLE DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN ŞEHİTLERİN MEZARLARI İHYA EDİLİYOR

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Süngü, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SÜNGÜYLE DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN ŞEHİTLERİN MEZARLARI İHYA EDİLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... SÜNGÜYLE DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN ŞEHİTLERİN MEZARLARI İHYA EDİLİYOR - Son Dakika
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