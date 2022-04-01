Son dakika haberleri... Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde ramazan hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde ramazan hazırlıkları sürüyor

01.04.2022 14:12

Son dakika gündem haberi: Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terörden arındırılan bölgelerde ramazan ayı hazırlıkları hızlandı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terörden arındırılan bölgelerde ramazan ayı hazırlıkları hızlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nca (SMO) terör örgütü DEAŞ ve YPG/ PKK'dan arındırılan Cerablus, Bab, Azez ve Afrin'de 11 ayın sultanı ramazan heyecanla karşılanıyor.

Sokak ve caddelerin süslendiği bölgede, ramazanın vazgeçilmez ürünleri esnafın maharetli elleriyle raflara yerleştirildi.

TSK ve SMO tarafından terörden arındırılan bölgede yaşayan yaklaşık 2 milyon sivil, cuma günü ilk teravih namazıyla ramazanı karşılayacak.

Suriyeliler, evlerinde ve çadırlarında ramazan ayının huzurunu yaşamayı hedefliyor.

"Önceki senelere göre daha güvenli bir ramazana giriyoruz."

Bölgede yaşayanlardan Abdullah Muhammed, AA muhabirine "Önceki senelere göre daha güvenli bir ramazana giriyoruz. Yerel meclis ve güvenlik birimleri ramazan öncesi hazırlıklarını yaptılar, sokakları süslediler, güvenlik önlemlerini artırdılar." dedi.

Terör örgütlerinden temizlenen bölgede her istediklerini bulabildiklerini belirten Muhammed, "Geçen senelerde ramazanları patlamalarla karşıladık, çok şükür bu sene güvenlik önlemleri daha da artırılmış durumda. İnşallah ramazan ayını güvenli bir şekilde yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Enes Ömer ise "5 yıldır ramazan ayını güvenli bölgede yaşıyoruz. Ramazan öncesi bölgede yaşayanlar alışveriş yapmaya başladı. Ramazan ayına hazırlanıyorlar. Bölge, terörden arındırıldığı ilk seneye göre çok daha iyi durumda. Artık bölgede yaşayanlar her istediği ürünü bulabiliyorlar, ramazan ayı mübarek olsun." diye konuştu.

"Sokaklar daha kalabalık ve güvende"

Bab ilçesi sakinlerinden Muhammed Rızvan da "Bölgenin terörden arındırılmasından sonra gitgide gelişen bir Bab görüyoruz. Bazı ürünlerin fiyatlarında artış olsa da ramazan ayı hazırlıkları yapılıyor. Çok şükür sokaklarımız süslendi geçen seneye nazaran sokaklar daha kalabalık ve güvende bir ramazan ayı yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde ramazan hazırlıkları sürüyor
Son dakika haberleri... Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde ramazan hazırlıkları sürüyor
Son dakika haberleri... Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde ramazan hazırlıkları sürüyor

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Zeytin Dalı, Ramazan, Suriye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde ramazan hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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