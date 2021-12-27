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Son dakika haberleri: Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'dan "cumhurbaşkanı" sıfatının kaldırılmasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'dan "cumhurbaşkanı" sıfatının kaldırılmasına tepki Açıklaması

27.12.2021 15:42
Son dakika haberleri: Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'dan "cumhurbaşkanı" sıfatının kaldırılmasına tepki Açıklaması

Son dakika haberi: Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, kendisine "cumhurbaşkanı" sıfatı verilmesini ortadan kaldıran yasayla ilgili görüşlerinin dikkate alınmadığını söyledi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, kendisine "cumhurbaşkanı" sıfatı verilmesini ortadan kaldıran yasayla ilgili görüşlerinin dikkate alınmadığını söyledi.

Minnihanov, Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlediği basın toplantısında, "Rusya Federasyonu'nun Bölgelerindeki Kamu Otoritesinin Organizasyonu ile ilgili Genel Prensipler" yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yasadaki en üst düzey bölge yöneticinin sıfatının kullanımıyla ilgili maddeleri değerlendiren Minnihanov, Tataristan Cumhuriyet Devlet Şurası'nın (Tataristan Parlamentosu) bu yasaya karşı çıktığına dikkati çekti.

Minnihanov, "Yasa artık kabul edildi. Biz yasalara uyan insanlarız. Ancak öyle oldu ki görüşümüz dikkate alınmadı." dedi.

Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas'ın tasarıyı hazırlayanlardan biri olduğuna dikkati çeken Minnihanov, "Eğer Klişas meclisimize gelip bizimle görüşse, yasayı anlatsaydı, pozisyonumuz farklı olabilirdi." diye konuştu.

Minnihanov, bu yasanın Rusya Devlet Başkanına "bölge başkanını güven kaybı nedeniyle görevden alabilme yetkisi" verdiğine dikkati çekti.

"Cumhurbaşkanı" sıfatı verilmesini ortadan kaldıran yasa

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda bazı milletvekilleri, eylül ayında Rusya Federasyonu'nu oluşturan bölgelerin en üst yöneticisinin sıfatının kullanımına ilişkin federal düzeyde yasa tasarısı hazırlamıştı.

Tasarı, Tataristan Cumhuriyeti Devlet Şurası'na gönderilmişti. Tataristan Meclisi de 25 Ekim'de yapılan toplantıda 100 milletvekilinden 82'sinin oyu ile söz konusu tasarıyı reddetmişti.

Buna rağmen, tasarı, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda 14 Aralık'ta kabul edilmişti. Federasyon Konseyi'nde de 15 Aralık'ta onaylanan yasa, 21 Aralık'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanmıştı.

Yasaya göre, federasyonu oluşturan bölgelerin en üst düzey yöneticisi "bölge başkanı" olarak sıfatlandırılacak. Yasadaki bölge başkanının sıfatı ve yetkileriyle ilgili kısım, Haziran 2022'de yürürlüğe girecek.

20 yıl önce tartışmalar başlamıştı

Rusya Federasyonu'nu oluşturan bölgelerin yerel yasalarının federal yasalara uyumlaştırılması çalışmaları esnasında ilk defa 2001 yılında bölge yöneticilerinin sıfatları ile ilgili sorun ortaya çıktı.

Meselenin tekrar tartışıldığı 2010 yılında Çeçenistan Cumhuriyeti'nin o dönem cumhurbaşkanlığını yapan Ramazan Kadirov, sadece bir kişinin devlet başkanı sıfatı kullanabileceğini belirterek, "devlet başkanı" sıfatından ilk imtina eden yönetici oldu. Çeçenistan Parlamentosu'nda bu yöndeki yasa kabul edildi.

Ardından aynı yıl Rusya Parlamentosu ve dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev tarafından bölge başkanlarının "devlet başkanı" sıfatı taşımasını yasaklayan yasa kabul edildi.

2015'e kadar söz konusu düzenlemelerin yapılması istenen yasaya göre, Rusya Federasyonu'nu oluşturan bölge ve cumhuriyetler en üst düzey yöneticisini kendi tarihi geleneklerine göre adlandırabiliyor, bu çerçevede "başkan", "yönetici", "hükümetin temsilcisi" veya benzer sıfatlar kullanabiliyordu.

Fakat o dönem Medvedev, bölgelerin en üst düzey yöneticilerinin sıfatlarının tek bir isimde birleştirilebileceğinin sinyalini vermiş, buna bölgelerin kendisinin karar vermesi gerektiğine dikkati çekmişti.

Düzenlemeye Tataristan ve Başkurdistan karşı çıkmıştı

Söz konusu düzenlemeye 2013'te sadece Tataristan ve Başkurdistan Cumhuriyetleri itiraz etmişti.

Başkurdistan milletvekilleri, "devlet başkanı" görevini kaldırmayı ve yerelde "Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı" adının kullanılmasını öneren değişikliği 2014'te onaylayarak federal yasayı uygulamaya sokmuştu.

Düzenlemeye karşı çıkan Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, görevinin adının yasa ile açıklanacağını duyurdu. 2015'te Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'un bu sıfatını bir yıllığına daha kullanabileceğine yönelik çıkarılan yasayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin onaylamıştı.

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Rusya Federasyonu, cumhurbaşkanı, Tataristan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'dan 'cumhurbaşkanı' sıfatının kaldırılmasına tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'dan "cumhurbaşkanı" sıfatının kaldırılmasına tepki Açıklaması - Son Dakika
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