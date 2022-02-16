Üye Girişi
Teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçlerinden kan bağışına büyük destek - Son Dakika

Teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçlerinden kan bağışına büyük destek

16.02.2022 11:00

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılaya 1500 üniteden fazla kan bağışında bulundu.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılaya 1500 üniteden fazla kan bağışında bulundu.

Bölgede gerek terörle mücadelede gerekse asayişin sağlanması için gece gündüz demeden vatan savunması yapan güvenlik güçleri, sosyal projelere verdikleri destekle de halkın yanında yer alıyor.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın desteği, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven'in girişimleri ile "Jandarma ve güvenlik korucuları vatan için can, millet için kan veriyor" sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

İl merkezi ve 6 ilçedeki jandarma komutanlıklarına giden Türk Kızılay görevlileri, jandarma ve güvenlik korucularının yoğun katılım gösterdiği kampanyada 1500 üniteden fazla kan topladı.

Bugüne kadar kan vererek bronz ve gümüş madalya almayı hak eden 3 jandarma personeline madalya ve beratı Van Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünde görevli Kan Kazanım Uzmanı Sinan Ayaz tarafından takdim edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı da kan bağışı konusunda altın madalya ve beratı ile altın levha almaya hak kazandı.

Ayaz, AA muhabirine, merkez ve ilçe jandarma komutanlıklarında 1-12 Şubat tarihleri arasında kan bağışı kampanyası düzenlendiğini söyledi.

Jandarma personeli ile güvenlik korucularının organizasyona yoğun katılım sağladığını anlatan Ayaz, "Organizasyonda 1500 üniteden fazla kan bağışı alınmıştır. Bu kampanyayla bölgemizin kan ihtiyacına çok ciddi bir destek verilmiştir. Hem pandemi hem de kış nedeniyle kan bağışında düşüşün olduğu dönemde bu organizasyon çok önemli bir katkı sağlamıştır. Valimize, komutanımıza, kan bağışında bulunan jandarma personeline ve güvenlik korucularına teşekkür ediyoruz. İnşallah bu kampanya diğer illere de örnek olur." dedi.

Teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçlerinden kan bağışına büyük destek
Teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçlerinden kan bağışına büyük destek
Teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçlerinden kan bağışına büyük destek

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bitlis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçlerinden kan bağışına büyük destek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:12 Dünya yıldızları Messi ve Ronaldo'nun aynı anda yaşadığı olay tesadüfle açıklanamaz
11:04 Gülşen'e "Edepli ol" demişti! Gencebay'ın 7 yıl önce Hülya Avşar'ın kalçasına attığı tokat yeniden hatırlandı
09:20 Kebapçıda motokurye olarak işe başlamıştı: İkinci siparişinde motosikleti çaldı
10:57 16 Şubat 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,62 liradan işlem görüyor
10:11 Sureyi talihsiz Amar bebek, son nefesini annesinin koynunda verdi!
10:48 Halasının ölüm haberini muhabirden duyan Bülent Ersoy, şaşkına döndü
10:44 Henüz 4 aylıktı, kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Yağmur bebeğin ölümünden kim sorumlu?
23:37 Genç kadın, "Yoruldum" notu bırakarak 23.kattan atladı
10:39 Camiye gelen elektrik faturasına imamdan esprili yanıt: Bundan sonra hiç kimse bana 'Sizin camiden elektrik alamıyorum' demesin
10:34 Buket Aydın eski sevgilisi Emir Sarıgül'e maymunlu gönderme yapmıştı! Beklenen açıklama geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 11:18:00. #1.12#
SON DAKİKA: Teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçlerinden kan bağışına büyük destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement