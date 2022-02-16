Teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçlerinden kan bağışına büyük destek - Son Dakika

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılaya 1500 üniteden fazla kan bağışında bulundu.

Bölgede gerek terörle mücadelede gerekse asayişin sağlanması için gece gündüz demeden vatan savunması yapan güvenlik güçleri, sosyal projelere verdikleri destekle de halkın yanında yer alıyor.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın desteği, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven'in girişimleri ile "Jandarma ve güvenlik korucuları vatan için can, millet için kan veriyor" sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

İl merkezi ve 6 ilçedeki jandarma komutanlıklarına giden Türk Kızılay görevlileri, jandarma ve güvenlik korucularının yoğun katılım gösterdiği kampanyada 1500 üniteden fazla kan topladı.

Bugüne kadar kan vererek bronz ve gümüş madalya almayı hak eden 3 jandarma personeline madalya ve beratı Van Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünde görevli Kan Kazanım Uzmanı Sinan Ayaz tarafından takdim edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı da kan bağışı konusunda altın madalya ve beratı ile altın levha almaya hak kazandı.

Ayaz, AA muhabirine, merkez ve ilçe jandarma komutanlıklarında 1-12 Şubat tarihleri arasında kan bağışı kampanyası düzenlendiğini söyledi.

Jandarma personeli ile güvenlik korucularının organizasyona yoğun katılım sağladığını anlatan Ayaz, "Organizasyonda 1500 üniteden fazla kan bağışı alınmıştır. Bu kampanyayla bölgemizin kan ihtiyacına çok ciddi bir destek verilmiştir. Hem pandemi hem de kış nedeniyle kan bağışında düşüşün olduğu dönemde bu organizasyon çok önemli bir katkı sağlamıştır. Valimize, komutanımıza, kan bağışında bulunan jandarma personeline ve güvenlik korucularına teşekkür ediyoruz. İnşallah bu kampanya diğer illere de örnek olur." dedi.